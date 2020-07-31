Терорист, який захопив в Луцьку автобус, оголосив голодування

Максим Кривошей, який 21 липня захопив автобус з пасажирами в центрі Луцька і зараз знаходиться в СІЗО, оголосив голодування. Про це повідомляє ВолиньPost.

Адвокат Кривоша повідомив, що таким чином Кривош протестує проти умов утримання його в СІЗО.

Він повідомив, що Максим Кривош вирішив голодувати через порушення його прав, зокрема через невмотивоване, на його думку, застосування наручників. Адвокат запевняє, що перші три дні перебування в СІЗО спецзасоби не застосовували. Тепер же наручники надягають кожен раз, коли випускають з камери. Мовляв, тепер в слідчому ізоляторі Кривоша утримують вже як засудженого, а не як ув'язненого, хоча поки немає рішення суду, яким би він був визнаний злочинцем.

Також захисник Кривоша стверджує, що його підзахисному не дають змінного одягу, хоча він був серед вилучених під час затримання речей.

Водночас видання з посиланням на пресслужбу прокуратури зазначає, що прокурори систематично відвідують СІЗО, і ніяких скарг від ув'язненого на режим або умови утримання не надходили.

Як повідомляли Українськi Новини, 21 липня в Луцьку озброєний чоловік захопив автобус із заручниками. Крім того, при собі він мав вибухівку і зброю. Правоохоронці ввели в області оперативний план "Заручник".

Максим Кривош висунув вимоги низці осіб, серед яких колишній президент Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, а також українські олігархи.