МВД передаст Беларуси информацию о боевиках Вагнера, воевавших на Донбассе

Министерство внутренних дел (МВД) намерено передать Беларуси информацию о задержанных возле Минска боевиках частной военной компании "Вагнера", часть из которых воевали на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД, передают Українськi Новини.

"Национальная полиция Украины расследует целый ряд уголовных дел по этим преступлениям с участием, в том числе задержанных на территории Республики Беларусь наемников. МВД и другие правоохранительные органы Украины имеют достаточное количество материалов по этим преступлениям. Весь массив информации будет нами передан белорусской стороне. Мы надеемся, что это поможет независимой Беларуси защититься от угрозы терроризма и диверсионных действий наемников ЧВК "Вагнера", - сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Глава МВД подчеркнул, что расценивает информацию о задержании под Минском боевиков ЧВК "Вагнера" как крайне опасный прецедент, свидетельствующий о намерении иностранного вмешательства в дела Беларуси.

"По информации наших источников, официально выселившись из отеля и якобы направляясь в аэропорт с целью покинуть страну, вагнеровцы разместились на специальной базе под Минском, недалеко от резиденции Президента Лукашенко. То есть, очевидно, речь идет о какой-то операции спецслужб, очевидно, Российской Федерации", - отметил министр.

Он заявил, что это очень опасная ситуация, когда 33 иностранных наемника, которые устраивали вооруженные провокации в Сирии, Судане, Ливии и на Донбассе, устраивают свою базу в 1,5 км от резиденции Президента Беларуси.

Аваков призвал граждан Беларуси серьезно отнестись к этой провокации.

Министр также подчеркнул, что провел ряд консультаций о взаимодействии с официальными представителями Беларуси.

Как сообщали Українськi Новини, задержанных боевиков "Вагнера" обвиняют в подготовке терактов.

Кроме того, МИД Украины считает, что боевики ЧВК "Вагнер" могут быть использованы для дестабилизации ситуации в Беларуси.