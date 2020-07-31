подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
31 июля 2020, пятница, 20:13 122
Внешняя политика 2020-07-31T20:42:09+03:00
Українські Новини
МВД передаст Беларуси информацию о боевиках Вагнера, воевавших на Донбассе

МВД передаст Беларуси информацию о боевиках Вагнера, воевавших на Донбассе

Ольга Фандорина
Боевики, МВД, Беларусь, Российские наемники, ЧВК Вагнера
Задержание боевиков ЧВК Вагнера под Минском (скриншот видео)
Задержание боевиков ЧВК Вагнера под Минском (скриншот видео)

Министерство внутренних дел (МВД) намерено передать Беларуси информацию о задержанных возле Минска боевиках частной военной компании "Вагнера", часть из которых воевали на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД, передают Українськi Новини.

"Национальная полиция Украины расследует целый ряд уголовных дел по этим преступлениям с участием, в том числе задержанных на территории Республики Беларусь наемников. МВД и другие правоохранительные органы Украины имеют достаточное количество материалов по этим преступлениям. Весь массив информации будет нами передан белорусской стороне. Мы надеемся, что это поможет независимой Беларуси защититься от угрозы терроризма и диверсионных действий наемников ЧВК "Вагнера", - сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Глава МВД подчеркнул, что расценивает информацию о задержании под Минском боевиков ЧВК "Вагнера" как крайне опасный прецедент, свидетельствующий о намерении иностранного вмешательства в дела Беларуси.

"По информации наших источников, официально выселившись из отеля и якобы направляясь в аэропорт с целью покинуть страну, вагнеровцы разместились на специальной базе под Минском, недалеко от резиденции Президента Лукашенко. То есть, очевидно, речь идет о какой-то операции спецслужб, очевидно, Российской Федерации", - отметил министр.

Он заявил, что это очень опасная ситуация, когда 33 иностранных наемника, которые устраивали вооруженные провокации в Сирии, Судане, Ливии и на Донбассе, устраивают свою базу в 1,5 км от резиденции Президента Беларуси.

Аваков призвал граждан Беларуси серьезно отнестись к этой провокации.

Министр также подчеркнул, что провел ряд консультаций о взаимодействии с официальными представителями Беларуси.

Как сообщали Українськi Новини, задержанных боевиков "Вагнера" обвиняют в подготовке терактов

Кроме того, МИД Украины считает, что боевики ЧВК "Вагнер" могут быть использованы для дестабилизации ситуации в Беларуси

Больше новостей о: Боевики МВД Беларусь Российские наемники ЧВК Вагнера

ГПУ просит Беларусь арестовать задержанных "вагнер...
МВД собирается усилить контроль за "черным рынком ...
Пограничники Украины и Беларуси начали на границе ...
МИД Беларуси вызвал украинского и российского посл...
Украину поделили на "зоны". С 1 августа Киев оказался в "зеленой"
Луцк, Тернополь и часть Черновицкой области отнесли в "красную" зону по эпидопасности
Новости
Как получить деньги вместо бэби-бокса: объяснение Минсоцполитики 21:06
Придет похолодание и дожди с грозами. Прогноз синоптиков на первый день августа 21:00
Хорватия продлила действующие условия въезда для украинцев до 15 августа, — посол 20:44
МВД передаст Беларуси информацию о боевиках Вагнера, воевавших на Донбассе 20:13
Распределять регионы по зонам в зависимости от эпидситуации будут каждую пятницу, — Степанов 19:52
больше новостей
Клиенты "Приватбанка" смогут снимать "наличку" с карт на кассах трех сетей супермаркетов 13:00 Список
"Укрзализниця" запускает в Карпаты новый поезд 09:24
Помидоры на Юге начали стремительно дорожать. Почем продают овощ на рынке 05:45
В Минске прошел массовый митинг в поддержку Тихановской. Скриншот: Твиттер
В Минске прошел самый масштабный митинг за 10 лет в поддержку главной соперницы Лукашенко Тихановской 09:10
Дача Януковича в Урзуфе. Фото: pozitciya.com.ua
Бойцы "Азова" показали, как выглядит бывшая дача Януковича в Урзуфе 12:21
больше новостей
Клиенты "Приватбанка" смогут снимать "наличку" с карт на кассах трех сетей супермаркетов 13:00 Список
Запорожский райсовет запретил игорный бизнес в районе 17:55 Документ
Задержание боевиков. Фото: СБУ
Боевики получали соцвыплаты из украинского бюджета: СБУ раскрыла масштабную аферу 22:48
Принятие законопроекта о риелторской деятельности приведет к монополизации регулирования рынка частной структурой, — Ассоциация риелторов 21:55
В Минске прошел массовый митинг в поддержку Тихановской. Скриншот: Твиттер
В Минске прошел самый масштабный митинг за 10 лет в поддержку главной соперницы Лукашенко Тихановской 09:10
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok