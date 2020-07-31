У Зеленского пояснили, как будет работать законопроект о госстатусе религиозных праздников

Заместитель руководителя Офиса Президента заявил, что законопроект о предоставлении государственного статуса религиозным праздникам рекомендует работодателям предоставлять выходной день сотрудникам, которые отмечают эти праздники.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса главы государства, передают Українськi Новини.

"Предлагается предоставить государственный статус таким религиозным праздникам, как Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-Гашана, Ханука, Пасха христиан западного обряда.

Согласно законопроекту, работодателю рекомендуется предоставлять выходной день сотруднику, который отмечает один из этих праздников в соответствии с принадлежностью к той или иной религиозной конфессии", - сказал заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква.

По словам Жовквы, такой подход позволит обеспечить соблюдение традиций празднования и продемонстрирует преданность Украины принципам равенства, толерантности и взаимоуважения.

Кроме того, представители религиозных общин смогут реализовать свое право на свободное вероисповедание без нарушений исконных традиций.

"Согласно Конституции, Украина является демократическим и правовым государством, гарантирует соблюдение основных прав человека. Одним из них является право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Статья 35 Конституции подчеркивает, что это право включает свободу исповедовать любую религию или не исповедовать никакой...", - добавил Жовква.

Он отметил, что Украина выбрала главным вектором внешней политики европейскую интеграцию.

"В странах Европейского Союза существуют глубокие традиции уважения к религиям и религиозным конфессиям. Их права закреплены в соответствующих законодательных актах, а общество уважает каждого человека, независимо от его религиозных убеждений. В Украине действует большое количество религиозных общин, исповедующих философию разных религий мира. Однако десятилетия господства идеологии государственного атеизма исказили отношение людей к отдельным религиозным течениям", - отметил Жовква.

Он подчеркнул, что именно поэтому приобретает актуальность законопроект о предоставлении государственного статуса отдельным религиозным праздникам.

"Философией этого документа является построение в Украине мультиконфессионального толерантного общества открытого типа. Ведь именно такие принципы воплощены в развитых демократических странах", - сказал Жовква.

Как сообщали Українськi Новини, 30 июля Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров рассмотреть вопрос предоставления статуса государственных ряду религиозных праздников.

Ранее сообщалось, что прибытие хасидов на празднование Рош Ха-Шана в Умань Черкасской области в традиционном формате в 2020 году невозможно.

Президент Владимир Зеленский рассказал о своем отношении к религии и своей вере в Бога. У него свое мнение на этот счет, а вырос он в нерелигиозной семье.