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30 июля 2020, четверг, 23:20 6
Политика 2020-07-30T23:30:01+03:00
Українські Новини
Зеленский хочет, чтобы Курбан-Байрам, Песах, католическая Пасха и другие праздники стали государственными

Зеленский хочет, чтобы Курбан-Байрам, Песах, католическая Пасха и другие праздники стали государственными

Кира Молчанова
Праздники, Курбан-Байрам, Ханука, Песах, Рош Ха-Шана, Владимир Зеленский, Католическая пасха, Рамазан-Байрам
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров рассмотреть вопрос предоставления статуса государственных ряду религиозных праздников.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров рассмотреть вопрос предоставления государственного статуса отдельным религиозным праздникам, в частности таким как Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда и другим", - сказано в нем.

Соответствующий указ №303 Президент подписал 30 июля.

Как отмечается в документе, такое предложение было сделано с целью обеспечения конституционных прав и свобод граждан, реализации равных прав и возможностей всех верующих, а также почитания истории, культуры и традиций украинского общества как многонационального и многоконфессионального.

Согласно указу, правительство должно изучить этот вопрос и выработать предложения по взаимодействию со Всеукраинским советом церквей, религиозными организациями и Украинским институтом национальной памяти, после чего внести на рассмотрение Верховной Рады соответствующий законопроект.

Как сообщали Українськi Новини, прибытие хасидов на празднование Рош Ха-Шана в Умань Черкасской области в традиционном формате в 2020 году невозможно.

Президент Владимир Зеленский рассказал о своем отношении к религии и своей вере в Бога. У него свое мнение на этот счет, а вырос он в нерелигиозной семье.

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