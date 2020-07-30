Зеленский хочет, чтобы Курбан-Байрам, Песах, католическая Пасха и другие праздники стали государственными

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров рассмотреть вопрос предоставления статуса государственных ряду религиозных праздников.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров рассмотреть вопрос предоставления государственного статуса отдельным религиозным праздникам, в частности таким как Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда и другим", - сказано в нем.

Соответствующий указ №303 Президент подписал 30 июля.

Как отмечается в документе, такое предложение было сделано с целью обеспечения конституционных прав и свобод граждан, реализации равных прав и возможностей всех верующих, а также почитания истории, культуры и традиций украинского общества как многонационального и многоконфессионального.

Согласно указу, правительство должно изучить этот вопрос и выработать предложения по взаимодействию со Всеукраинским советом церквей, религиозными организациями и Украинским институтом национальной памяти, после чего внести на рассмотрение Верховной Рады соответствующий законопроект.

Как сообщали Українськi Новини, прибытие хасидов на празднование Рош Ха-Шана в Умань Черкасской области в традиционном формате в 2020 году невозможно.

Президент Владимир Зеленский рассказал о своем отношении к религии и своей вере в Бога. У него свое мнение на этот счет, а вырос он в нерелигиозной семье.