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20 января 2020, понедельник, 12:57 45
Президент 2020-01-20T13:03:02+02:00
Українські Новини
Зеленский рассказал о своем отношении к религии

Зеленский рассказал о своем отношении к религии

Анна Рудык
Религия, Вера, Президент Украины, Владимир Зеленский, СССР
Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский рассказал о своем отношении к религии и своей вере в Бога. Об этом он заявил Зеленский в интервью изданию The Times of Israel, отвечая на вопрос журналиста о том, важна ли для него религия.

"У меня было одно отношение (к религии), когда я был мальчиком, и другое - сейчас. Я никогда не говорю о религии и никогда не говорю о Боге, потому что у меня есть собственное мнение по этому поводу. Конечно, я верю в Бога. Но я говорю с ним только в те моменты, которые являются для меня личными и важными, и в местах, где я чувствую себя комфортно", - сказал Президент Владимир Зеленский.

Кроме этого, глава государства отметил, что у него была обычная советская еврейская не православная семья.

При этом Зеленский считает, что большинство еврейских семей в СССР не были религиозными, а религии, как таковой, в советском государстве не было.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский заявил, что мы все родились в эпоху СССР, и многие вещи, которые там происходили были хорошими.

Также Зеленский считает, что улицы в Украине стоит называть в честь людей, чьи имена не вызывают конфликтов.

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