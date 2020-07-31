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31 июля 2020, пятница, 17:14 4488
Общество 2020-07-31T17:30:07+03:00
Українські Новини
После шторма в Азовское море приплыли миллионы медуз

После шторма в Азовское море приплыли миллионы медуз

Ольга Фандорина
Медузы, Отдых, Азовское море, Курорт, Курорты Украины

На побережье Азовского моря, в частности, в Бердянске, куда недавно запустили дополнительные поезда, после недавнего шторма снова вернулись тысячи медуз. Множество медуз находится в морской воде у берега, купаться в таком море мало кто отважится. Кроме того этими умершими морскими обитателями усеян берег.

Приехавшие в это время на Азовское море курортники жалуются на то, что в море невозможно зайти из-за медуз. Отметим, что мертвых медуз выбросили также по всему морскому берегу. Отдыхающие запечатлели это на кадрах видео.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на начало июня, морская вода в Одессе не соответствовала санитарно-микробиологическим показаниям. Специалисты призвали не купаться в воде "до особого распоряжения". 

А также Кабинет министров Украины ранее сообщал, что может ввести дополнительные ограничения в отношении курортов. В частности, в Одессе.

Тем временем, в украинских Карпатах дешевле, чем на море. Куда поехать и какая цена летнего отпуска в Украине - эксперты советуют отдыхать и на Азовском побережье, где суточная цена за проживание на 1 человека, начинается от 200 гривен.

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