В зоне ООС Нацгвардия поймала мужчину, который пытался устроить масштабный пожар

Бойцы батальона оперативного назначения имени генерал-майора Сергея Кульчицкого из состава операции Объединенных сил задержали мужчину при попытке поджога соломы. Об этом сообщает пресс-служба НГУ.

30 июля во время патрулирования в районе ООС гвардейцы на одной из проселочных дорог заметили автомобиль. Недалеко от него находился неизвестный мужчина, который с помощью спичек на разных участках поля осуществлял поджог соломы. Гвардейцы оперативно отреагировали на ситуацию, задержали мужчину, тем самым предотвратив масштабный пожар. Военнослужащие сразу вызвали наряд полиции.

На место происшествия прибыл наряд сотрудников Нацполиции Донецкой области. Гвардейцы оперативного батальона имени Кульчицкого передали гражданина и его автомобиль полицейским.

Сейчас по этому факту проводятся следственные действия.

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