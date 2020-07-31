У зоні ООС Нацгвардія затримала чоловіка, який намагався влаштувати масштабну пожежу

Чоловіка при спробі підпалу соломи затримали бійці батальйону оперативного призначення імені генерал-майора Сергія Кульчицького зі складу операції Об'єднаних сил. Про це повідомляє пресслужба НГУ.

30 липня під час патрулювання в районі ООС гвардійці на одній з сільських доріг помітили автомобіль. Недалеко від нього перебував невідомий чоловік, який за допомогою сірників на різних ділянках поля здійснював підпал соломи. Гвардійці оперативно відреагували на ситуацію, затримали чоловіка, тим самим запобігши масштабній пожежі. Військовослужбовці відразу викликали наряд поліції.

На місце події прибув наряд співробітників Нацполіції Донецької області. Гвардійці оперативного батальйону імені Кульчицького передали громадянина і його автомобіль поліцейським.

За фактом інциденту тривають слідчі дії.

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