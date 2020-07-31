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31 липня 2020, пʼятниця, 16:13 11
Політика 2020-07-31T17:00:01+03:00
Українські Новини
У зоні ООС Нацгвардія затримала чоловіка, який намагався влаштувати масштабну пожежу

У зоні ООС Нацгвардія затримала чоловіка, який намагався влаштувати масштабну пожежу

Ольга Фандорина
Підпал, Спроба підпалу, Пожежа на полі, Нацгвардія, Умисний підпал, зона оос
Поле соломи. Фото: facebook.com/NGUmainpage
Поле соломи. Фото: facebook.com/NGUmainpage

 Чоловіка при спробі підпалу соломи затримали бійці батальйону оперативного призначення імені генерал-майора Сергія Кульчицького зі складу операції Об'єднаних сил. Про це повідомляє пресслужба НГУ.

30 липня під час патрулювання в районі ООС гвардійці на одній з сільських доріг помітили автомобіль. Недалеко від нього перебував невідомий чоловік, який за допомогою сірників на різних ділянках поля здійснював підпал соломи. Гвардійці оперативно відреагували на ситуацію, затримали чоловіка, тим самим запобігши масштабній пожежі. Військовослужбовці відразу викликали наряд поліції.

На місце події прибув наряд співробітників Нацполіції Донецької області. Гвардійці оперативного батальйону імені Кульчицького передали громадянина і його автомобіль поліцейським.

За фактом інциденту тривають слідчі дії.

Як повідомляли Українські Новини, у Новоайдарівському районі Луганської області після пожежі й загоряння трав'яного настилу, в Луганській області сталася масштабна пожежа.

Раніше у Миколаївській області вигоріло велике пшеничне поле.

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