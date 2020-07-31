Жену расчлененного в Петербурге рэпера задержали по подозрению в убийстве

Жену украинского рэпера Энди Картрайта Марину Кохал, которая расчленила тело своего мужа и спрятала останки в холодильнике. Ее подозревают в убийстве супруга, хотя она утверждает, что он умер от передозировки, а супруга расчленила его тело, так как не хотела его бесславной смерти. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

"В настоящее время с подозреваемой проводятся следственные действия. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

В настоящее время обвинение ей пока не предъявлено. Расследование уголовного дела продолжается.

СМИ сообщили, что в теле рэпера не нашли следов наркотиков. Его друзья тоже утверждают, что Картрайт их не принимал. По делу Картрайта назначили две экспертизы — судебно-медицинскую, для установления причины смерти, и гистологическую, для исследования тканей.

Ранее 3 февраля, умер известный рэпер Децл. В его крови не обнаружили наркотических веществ.

Как сообщали Українські Новини, 22 июля, в Киеве, в Днепровском районе нашли мертвым активиста Алексея Кучапина, который пропал без вести 16 июля.