Активист Кучапин найден мертвым в квартире в Киеве

В Киеве нашли мертвым 39-летнего главу общественной организации "Дом милосердия Киев" Алексея Кучапина. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, передают Українськi Новини.

Известно, что 16 июля он ушел из дома и не выходил на связь.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители обнаружили тело пропавшего мужчины в квартире в Днепровском районе столицы.

Во время предварительного осмотра тела криминалисты не выявили внешних признаков насильственной смерти.

Окончательная причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Учитывая новые обстоятельства, следователи переквалифицировали уголовное производство на ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса с дополнительной квалификацией - естественная смерть.

Досудебное расследование продолжается.

По данным СМИ, Кучапин в последнее время занимался расследованием дел о продаже детей на экспорт и критиковал социальный департамент КГГА за то, что они отмывали деньги на помощь бездомным.

Кучапин возглавляет Дом милосердия, который помогает бездомным.

Как сообщали Українськi Новини, ранее мэр Черкасс Анатолий Бондаренко сообщил, что пропал его заместитель Юрий Ботнар.