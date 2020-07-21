Полиция начала расследовать возможное убийство активиста Кучапина

В четверг, 16 июля, руководитель общественной организации "Дом Милосердия" 40-летний Алексей Кучапин пропал без вести по дороге в Днепр, в то время, как ранее мэр Черкасс Анатолий Бондаренко сообщил, что пропал его заместитель Юрий Ботнар. По предварительной информации он уехал на частном авто, которое, нашел на Blablacar, однако сам сервис опроверг эту информацию. Последнее время Алексей занимался расследованием дел, связанных с экспортом детей за границу.

Об этом написал в Facebook Захария Керстюк.

Так, сообщается, что Алексей Кучапин является руководителем "Дома милосердия", и всю свою жизнь посвящает помощи обездоленным. Как сообщает Захария, во время карантина Алексей за свои деньги снимал квартиры и селил туда людей с улиц.

Кучапин исчез со всех закрытых волонтёрских групп, где обсуждаются ситуацию вокруг обездоленных в Украине и саму помощь бездомным. Со всех этих групп его номер был удалён, а сами телефоны вне доступа. Кроме того, перестал работать сайт "Дома Милосердие".

"Странно в этой истории ещё и то, что компания бла бла кар сделала заявление, что Лёша никаких поездок там не заказывал в этом месяце", — написал Захария Керстюк.

Последние время Алексей активно занимался расследованием продаж детей на экспорт, и пытался помочь вырваться с рабства незаконно удерживаемым под эти "программы" девочкам сиротам. Также он пытался возвращать отобранные у бабушек и инвалидов квартиры.

Кроме того, Захария уточняет, что Алексей критиковал Социальный департамент КМДА за то, что они отмывали деньги на помощи бездомным, а помощи никакой во время карантина не оказывали.

По состоянию на 9:00 21 июля, о местонахождении Алексея по прежнему ничего неизвестно.

Как сообщают в пресс-службе полиции Киева, в Деснянское управление полиции Киева с заявлением об исчезновении обратилась его жена.



Приметы пропавшего: на вид 35-40 лет, рост 174 см, среднего телосложения, волосы короткие темные, карие глаза. Был одет: шорты коричневого цвета, серая футболка, синие кроссовки и бежевая кепка.

Следственным отделом Деснянского управления полиции открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Полиция просит всех, кто видел пропавшего и может помочь в установлении его местонахождения, сообщить в правоохранительные органы по телефонам 102 или дежурную часть Деснянского управления полиции: 044-515-87-83, 067-650-69-22.

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