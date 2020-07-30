В квартире рэпера Энди Картрайта в Санкт-Петербурге найдены части его тела. Артиста расчленила его жена

На днях стало известно о смерти украинского рэпера, участника Versus Battle Энди Картрайта, который вместе с супругой проживал в Санкт-Петербурге. По данным его жены, он умер от передозировки, а супруга расчленила его тело, так как не хотела его бесславной смерти. Об этом сообщает Фонтанка.

Как передает ведомство, накануне, 29 июля, в полицию позвонил адвокат супруги погибшего рэпера. Он передал версию, рассказанную ему 36-летней жительницей Петербурга - четыре дня назад ее муж умер от передозировки, она хотела спрятать тело, поэтому его расчленила, но не могла придумать, как быть дальше.

По словам супруги, рэпер умер не позднее 25 июля 2020 года. Последний выход в аккаунт "ВКонтакте" рэпера датирован ночью 27-го.

Его жена утверждает, что в перерыве между расчленением тела на пять частей заходила на его страницу как владелец и имитировала деятельность.

В Instagram музыканта, на которого подписаны почти 10 тысяч человек, жена тоже была вынуждена заходить, так как последнюю запись он оставил 23 июля. 26-го, уже после предполагаемой смерти, она опубликовала самостоятельный пост:

"Лето в разгаре, бейте татухи, присылайте фотки. P.s.: приятно, когда тексты твоих треков буквально идут по рукам", - написала супруга от его имени в социальной сети.

Скриншот: Фонтанка

Версия женщины включает увлечение рэпера наркотиками. Якобы в период пандемии Юшко впал в депрессию из-за отмененных концертов и резкого падения доходов. Пара в течение 9 лет снимала просторную квартиру на Невском проспекте, и на бытовые нужды требовались серьезные деньги.

Супруга Картрайта обратилась к друзьям за помощью до попытки утилизировать тело. Это якобы связано с ее уверенностью, что расчленением она совершила преступление. К совету обратиться в полицию она прислушалась. Вечером 29 июля поступил звонок по 112. Следственно-оперативная группа работала в квартире дома 134 по Невскому проспекту до пяти утра. Она изъяла пять пакетов из холодильника, молоток, нож, ножовку по металлу, разделочную доску, пластиковый таз и наволочку.

По словам адвоката, задержать по 91-й статье УПК на 48 часов ее не могут до возбуждения уголовного дела. А для возбуждения нужны веские основания — насильственная причина смерти и данные о причастности супруги к преступлению. Адвокат предполагает, что дело будет возбуждено по факту убийства, но заключить под стражу получится вряд ли, так как необходимо доказать суду обоснованность подозрений в причастности к убийству. Следствие должно опровергнуть выдвинутую ею версию.

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