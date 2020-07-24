подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
24 июля 2020, пятница, 15:52 258 Документ
Президент 2020-07-24T16:15:01+03:00
Українські Новини
С июньской зарплаты Ермака высчитали 8 тысяч гривен налогов и сборов

С июньской зарплаты Ермака высчитали 8 тысяч гривен налогов и сборов

Ирина Николенко
Андрей Ермак, Офис президента, Зарплата чиновников, Зарплата за июнь
Андрей Ермак. Фото:
Андрей Ермак. Фото: "Украинская правда"

Заработная плата руководителя Офиса Президента Андрея Ермака за июнь составила 42,2 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос Українських Новин.

"Андрею Ермаку в июне 2020 года начислена заработная плата в сумме 42 249 гривен. Из начисленной заработной платы выплачены налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством в сумме 8 239 гривен", - сказано в нем.

Июньская зарплата заместителей была ниже, чем у Ермака.

Первому заместителю руководителя Офиса Сергею Трофимову было начислено 38 609 гривен.

Больше чем он заработали заместители Роман Машовец – 42 123 гривны, Игорь Жовква – 42 099 гривен, Юлия Соколовская – 38 673 гривны, остальные – меньше.

Зарплата Юрия Костюка составила 35 049 гривен, Андрея Смирнова – 34 599 гривен, Кирилла Тимошенко – 34 587 гривен, Юлии Ковалив – 33 249 гривен.

На время карантина зарплата должностных лиц органов власти ограничена 47,2 тыс. гривен, однако у руководства Офиса Президента она редко превышала эту сумму до установления ограничений.

Зарплата Ермака за июнь. Скриншот ответа на запрос Українських НовинЗарплата Ермака за июнь. Скриншот ответа на запрос Українських Новин

Зарплата за июнь в Офисе президента .Скриншот ответа на запрос Українських НовинЗарплата за июнь в Офисе президента .Скриншот ответа на запрос Українських Новин

Зарплата в Офисе президента. Скриншот ответа на запрос Українських НовинЗарплата в Офисе президента. Скриншот ответа на запрос Українських Новин

Как сообщали Українські Новини, в апреле заработная плата руководителя Офиса Президента Андрея Ермака составила 42,2 тыс. гривен, его заместителей – от 32,9 до 41,9 тыс.

Заработная плата руководителя Офиса Президента Андрея Ермака за март составила 42 тыс. гривен, а пресс-секретаря Президента Владимира Зеленского Юлии Мендель – 46,3 тыс. гривен.

Больше новостей о: Андрей Ермак Офис президента Зарплата чиновников Зарплата за июнь

Клименко в июне получил более 78 тысяч гривен надб...
В июне Холодницкий получил в 6,7 раз больше зарпла...
Адвокаты готовы выходить на забастовки из-за систе...
Однорукие бандиты возвращаются, ФОПам отменили кни...
Черниговская область может ослаблять карантин. Критериям для смягчения не соответствуют 6 регионов
В июне Зеленский заработал 28 тысяч гривен
Новости
Полиция проверяет все версии смерти активиста Кучапина, – замминистра МВД Геращенко 16:22
Труханов пообещал сделать все, чтобы дети Одессы с 1 сентября пошли в школу 16:14
Долги населения за доставку газа достигли 700 млн гривен, - АГРУ 16:07
Малюська предложил в качестве подарка чиновникам новые сертификаты на платные камеры в СИЗО 15:54
С июньской зарплаты Ермака высчитали 8 тысяч гривен налогов и сборов 15:52 Документ
больше новостей
Стоит ли покупать доллары. Аналитики дали прогноз относительно курса гривны до конца года 06:00
"Нефтегаз" повысил цену на газ для населения 17:28
Доллар приблизился к отметке в 28 гривен: официальный курс валют на три дня 05:00
ВНО по истории не сдали больше абитуриентов, чем по украинскому языку 17:25
Зеленский поехал показывать президенту Швейцарии "большое строительство" 19:11
больше новостей
Стоит ли покупать доллары. Аналитики дали прогноз относительно курса гривны до конца года 06:00
Дом в Полтаве со свастикой. Фото: интернет-издание Полтавщина
На новостройке в центре Полтавы появилась свастика и руны 08:31
В Фонде по борьбе с COVID-19 осталось 3 миллиарда гривен или 5% 15:15
Картофель продают дешевле, чем в прошлом году: как изменились цены на рынках 06:45
Урожай чернобыльских ягод. Фото: пресс-служба полиции Киевской области
Под Чернобылем поймали людей с радиоактивными грибами и ягодами 19:55
больше новостей
После однодневного падения заболеваемость коронавирусом в Киеве снова выросла
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok