С июньской зарплаты Ермака высчитали 8 тысяч гривен налогов и сборов

Заработная плата руководителя Офиса Президента Андрея Ермака за июнь составила 42,2 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос Українських Новин.

"Андрею Ермаку в июне 2020 года начислена заработная плата в сумме 42 249 гривен. Из начисленной заработной платы выплачены налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством в сумме 8 239 гривен", - сказано в нем.

Июньская зарплата заместителей была ниже, чем у Ермака.

Первому заместителю руководителя Офиса Сергею Трофимову было начислено 38 609 гривен.

Больше чем он заработали заместители Роман Машовец – 42 123 гривны, Игорь Жовква – 42 099 гривен, Юлия Соколовская – 38 673 гривны, остальные – меньше.

Зарплата Юрия Костюка составила 35 049 гривен, Андрея Смирнова – 34 599 гривен, Кирилла Тимошенко – 34 587 гривен, Юлии Ковалив – 33 249 гривен.

На время карантина зарплата должностных лиц органов власти ограничена 47,2 тыс. гривен, однако у руководства Офиса Президента она редко превышала эту сумму до установления ограничений.

Зарплата Ермака за июнь. Скриншот ответа на запрос Українських Новин

Зарплата за июнь в Офисе президента .Скриншот ответа на запрос Українських Новин

Зарплата в Офисе президента. Скриншот ответа на запрос Українських Новин

Как сообщали Українські Новини, в апреле заработная плата руководителя Офиса Президента Андрея Ермака составила 42,2 тыс. гривен, его заместителей – от 32,9 до 41,9 тыс.

Заработная плата руководителя Офиса Президента Андрея Ермака за март составила 42 тыс. гривен, а пресс-секретаря Президента Владимира Зеленского Юлии Мендель – 46,3 тыс. гривен.