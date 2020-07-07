Боевики прекратили блокировать пункты пропуска "Марьинка" и "Новотроицкое"

Боевики прекратили блокирование пунктов пропуска "Марьинка" и "Новотроицкое" в Донецкой области. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини.

"Сейчас на линии разграничения функционируют три КПВВ – "Станица-Луганская", "Марьинка" и "Новотроицкое". На двух последних недавно боевики блокировали пропуск", – сказано в нем

Отмечается, что во вторник, 7 июля, несколько активизировался пропуск граждан через линию разграничения на дорожном коридоре "Мариуполь - Донецк".

В частности, по состоянию на 12:00 в направлении временно оккупированной территории Украины через пункт пропуска "Новотроицкое" пограничники оформили около 150 человек и 6 транспортных средств; на въезд на контролируемую территорию прибыло 39 человек и 2 транспортных средства.

Пункт пропуска "Новотроицкое" продолжает функционировать с 07:00 до 20:00.

Отмечается, что российско-оккупационной администрацией продолжается частичное блокирование пересечения линии разграничения – пока со стороны временно оккупированных территорий назад вернулся 1 автомобиль с двумя лицами.

Пограничники вместе с правозащитными организациями разъясняют гражданам риски путешествия через линию разграничения, предупреждают о возможности непропуска со стороны оккупанта.

Также они объясняют, что если боевики откажут в пересечении линии разграничения, оставаться в "серой зоне" опасно из-за возможных обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, поэтому следует немедленно возвращаться на контролируемую Украиной территорию.

В случае непропуска боевиками, при возвращении на подконтрольную территорию необходимо установить приложение "Дій вдома" и пройти двухнедельную самоизоляцию.

Как сообщали Українськi Новини, с 10 июня в зоне ООС возобновили работу пропуска контрольных пунктов въезда-выезда для автомобильного и пешего сообщения.

В Донецкой области боевики блокировали работу контрольного пункта въезда-выезда "Новотроицкое".