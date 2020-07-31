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  • В Польше за сутки зафиксировали наибольшее количество новых случаев коронавируса с начала пандемии
31 июля 2020, пятница, 13:59 10
Европа 2020-07-31T14:00:10+03:00
Українські Новини
В Польше за сутки зафиксировали наибольшее количество новых случаев коронавируса с начала пандемии

В Польше за сутки зафиксировали наибольшее количество новых случаев коронавируса с начала пандемии

Елизавета Кесельман
Польша, Карантин, ограничения, коронавирус в Польше, Закрытие границ
Польша. Фото: pixabay
Польша. Фото: pixabay

Из-за новых вспышках коронавируса Польша закрыла авиасообщение со всеми странами до 11 августа. В пятницу Министерство здравоохранения Польши сообщило о 657 новых подтвержденных случаев коронавируса. Это число стало самое большим за сутки с начала пандемии. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN 24.

Как передает ведомство, еще в четверг Министерство здравоохранения сообщило о 615 случаях заражения, и до пятницы это был самый высокий показатель.

С начала пандемии коронавируса в Польше инфекция была подтверждена у 45 688 человек, из которых 1716 умерли.

657 случаев инфекций - это на 150 больше, чем в среду, когда министерство сообщило о 512 подтвержденных случаях, и более чем во вторник, когда было зарегистрировано 502 инфицированных.

Количество активных случаев коронавируса SARS-CoV-2 в Польше увеличилось до 9985.

Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Войцех Андрусевич оценил, что в ближайшие дни данные о новых случаях заражения в Польше останутся высокими.

Как сообщали Українські Новини, с 6 июля Польша возобновила работу еще одного пункта пропуска на границе с Украиной. 

Кроме того, украинские перевозчики получили дополнительные разрешения от Румынии и Польши.

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