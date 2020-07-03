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  • С 6 июля Польша возобновит работу еще одного пункта пропуска на границе с Украиной
03 июля 2020, пятница, 19:07 180
Европа 2020-07-03T21:00:02+03:00
Українські Новини
С 6 июля Польша возобновит работу еще одного пункта пропуска на границе с Украиной

С 6 июля Польша возобновит работу еще одного пункта пропуска на границе с Украиной

Елизавета Кесельман
Польша, пункт пропуска, Польша-Украина, открытие границ
Польша. фото: embaperu.ch
Польша. фото: embaperu.ch

Польша, которая открыла 4 пункта пропуска, в скором времени откроет еще один пункт пропуска для возможности пересечения границы с Украиной. Об этом говорится в сообщени пресс-службы польского правительства.  

отмечается, что с 6 июля Польша восстанавливает возможность пересечения границы с Украиной на польской части автомобильного пункта пропуска Будомеж - Грушев. 

"Любезно информируем, что польская сторона с 06 июля с.г. с 00.00 ч. польского времени восстанавливает возможность пересечения границы на польской части автомобильного пункта пропуска Будомеж - Грушев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что автомобильный пункт пропуска можно будет пересечь круглосуточно автомобилям весом до 3,5 тонн.

На данный момент украинцы могут пересечь границу с Польшей в четырех пунктах пропуска - Дорогуск-Ягодин, Корчева-Краковец, Гребенне - Рава-Русская и Медыка-Шегини.

Как сообщали Українські Новини, с 3 июля Польша возобновила обязательную двухнедельную обсервацию для прибывших граждан из Украины. 

Кроме того, Польша оплатит тесты на коронавирус для украинских работников. 

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