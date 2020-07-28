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28 июля 2020, вторник, 22:48 282
Общество 2020-07-28T23:00:02+03:00
Українські Новини
Украинские перевозчики получили дополнительные разрешения от Румынии и Польши

Украинские перевозчики получили дополнительные разрешения от Румынии и Польши

Кира Молчанова
Польша, Перевозки, Румыния, Автоперевозки, Пассажирские перевозки
Граница. Фото: УП
Граница. Фото: УП

Румыния и Польша передали дополнительные разрешения для украинских перевозчиков на 2020 год.

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры со ссылкой на министра инфраструктуры Владислава Криклия, передают Українськi Новини.

"Министерство транспорта, инфраструктуры и связи Румынии передало 8 000 бланков дополнительных разрешений для украинских автоперевозчиков на 2020 год, которые в ближайшее время будут доступны для оформления украинским перевозчикам в пунктах выдачи разрешений. С 8 000 разрешений украинские перевозчики получат 3 000 разрешений для двусторонних и транзитных перевозок и 5 000 разрешений для транзитных перевозок. Также, на сегодняшний 4 711 дополнительных разрешений Республики Польша было доставлено в Посольство Украины в Варшаве, которые в ближайшее время будут доставлены в Украину", - говорится в сообщении.

Из них универсальных разрешений "Евро-3" - 2 817, универсальных разрешений "Евро-4" - 452 и универсальных разрешения "Евро-5" - 1 442.

Как сообщали Українськi Новини, в июне Кабинет Министров перевел в онлайн получение бланка разрешения на международные грузоперевозки автотранспортом.

В Румынии продлили действие чрезвычайной ситуации, а после этого продлили до 15 августа запрет на въезд на территорию страны иностранцам и украинцам в том числе.

Болгария и Румыния синхронно продлили режим чрезвычайной ситуации из-за эпидемии коронавируса.

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