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31 июля 2020, пятница, 13:56 39
Судебная власть 2020-07-31T13:56:10+03:00
Українські Новини
Суд продлил запрет бизнесмену Альперину выезжать за границу

Суд продлил запрет бизнесмену Альперину выезжать за границу

Елена Новикова
Суд, запрет на выезд, Вадим Альперин, Высший антикоррупционный суд, Глеб Федур
Вадим Альперин. Фото: Facebook/Владимир Зеленский
Вадим Альперин. Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Высший антикоррупционный суд продлил запрет бизнесмену Вадиму Альперину, с которого в мае сняли электронный браслет, выезжать за границу и за пределы Одессы и Одесской области.

Об этом Українським Новинам сообщил адвокат Глеб Федур.

Суд удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) о продлении Альперину ряда обязанностей.

Альперин обязан прибывать по каждому требованию к прокурору, следователю и в суд, не покидать Одессу и область без разрешения, воздержаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми по делу, сообщать о смене места проживания или работы.

Адвокат не уточнил, на какой срок продлены обязательства, но в пределах досудебного расследования.

Как сообщали Українськi Новини, ранее суд снова запретил бизнесмену Альперину выезд за границу и за пределы Одессы и области.

Альперин подозревается в совершении преступлений по ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 (создание преступной организации; уклонение от уплаты налогов; злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Ранее Альперин вышел из СИЗО под залог в 70 млн гривен.

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