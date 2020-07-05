В детсаду в Тернополе зафиксировали вспышку коронавируса

В то время, как после однодневного роста количество новых случаев COVID-19 в Украине снизилось до 823, вспышка коронавируса COVID-19 зафиксирована в детском саду №6 в Тернополе.

Об этом говорится в сообщении Тернопольского городского штаба для борьбы с коронавирусом на странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Работу тернопольского садика №6 временно приостанавливают. У 5 воспитанников одной группы лабораторно подтвердили коронавирус", - говорится в нем.

Отмечается, для того чтобы не допустить распространения COVID-19 среди детей и работников, учебное заведение закрывают на 14-дневный карантинный период (самоизоляция контактных и медицинское наблюдение за ними).

Как сообщали Українські Новини, 4 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 823 до 48 500, количество умерших от заболевания - на 22 человека до 1 249 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев сократилось на 9,95%, количество новых летальных случаев повысилось на 46,7%.

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