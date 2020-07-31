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31 июля 2020, пятница, 08:38 134
Мир 2020-07-31T09:15:02+03:00
Українські Новини
Исландия возвращает карантинные ограничения из-за вспышек коронавируса

Исландия возвращает карантинные ограничения из-за вспышек коронавируса

Елизавета Кесельман
Карантин, Исландия, Коронавирус в Исландии, возобновление карантина
Исландия. Фото: telegraf.com.ua
Исландия. Фото: telegraf.com.ua

В то время, как Греция возобновит круизные путешествия с 1 августа, власти Исландии в четверг возобновили ограничения на проведение общественных собраний после того, как в стране обнаружили новые вспышки коронавируса. Об этом говорится в заявлении правительства, сообщает Reuters.

"Меры, которые мы вводим сейчас, призваны избавить нас от необходимости более жестких ограничений в будущем", - прокомментировала премьер-министр Катрин Якобсдоттир.

Усиленные меры ограничат публичные собрания до 100 человек и восстанавливают правило социального дистанцирования в 2 метра. Всего неделю назад исландское правительство объявило о дальнейшем ослаблении ограничений, позволив собрание до 1000 человек.

Новые меры вступят в силу с сегодняшнего дня.

Всего в Исландии было диагностировано 1872 человека с COVID-19, из которых 39 сейчас изолированы с активной инфекцией. 10 человек умерли.

Как сообщали Українські Новини, США бьют антирекорды по количеству смертей от COVID-19: на фоне новой волны в стране умерли 150 тыс человек.

Кроме того, Таиланд продлил чрезвычайное положение до конца лета из-за коронавируса.

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