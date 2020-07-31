В Киевской области растет заболеваемость коронавирусом. Всего 3,7 тыс. инфицированных

Количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киевской области 30 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 45 человек до 3 717, умерших на 1 до 63.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 31 июля 2020 года на 10:00 официально подтверждено 3 717 случаев заболевания коронавирусом. В том числе в 327 детей и в 587 медицинских работников... За сутки подтверждено 45 новых случаев коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 4 детей в возрасте от 7 до 16 лет", - сказано в нем.

1 больной был госпитализирован, а остальные пребывают на самоизоляции под наблюдением врачей.

Из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 за весь период эпидемии 683 больных были госпитализированы, а 3 034 оставлены под наблюдением на самоизоляции.

"Всего за период эпидемии в Киевской области умерло 63 заболевших с подтвержденным COVID-19. За сутки поступило сообщение о летальном исходе у больной с подтвержденным COVID-19", - написано в сообщении.

За все время 2 660 человека выздоровели, включая 231 ребенка.

Как сообщали Українськi Новини, Украина получит вакцину против коронавируса на 20% населения.

Также за сутки количество проведенных тестов на антитела к COVID-19 выросло почти на 11%.