Штормовий вітер обрушився на Буковину, села залишилися без електрики, а будинки без дахів

У п'ятницю, 30 липня, в Сторожинецькому районі Чернівецької області внаслідок штормового вітеру, про який попереджали рятувальники, пошкоджені або зруйновані близько 200 будинків. Про це йдеться в повідомленні Чернівецької обладміністрації. Найбільше постраждало село Старі Бросківці в Сторожинецькому районі: були пошкоджені дахи 40 приватних будинків, всього ж пошкоджено близько 200 домогосподарств. Негода знесла частину даху в сільській раді і школі. Крім того, 9 сіл в Чернівецької области залишилися без електрики. Лінія електропередач. Фото: facebook.com\/dmitriy.balinof.1 Голова Сторожинецької районної ради Дмитро Балінов на сторінці в Facebook повідомив, що вітер буквально зніс лісову посадку. "Замість дерев з кронами - тільки одні палки. Майже на всіх дорогах шматки шиферу, на узбіччях - залишки дахів з будинків, цілі фрагменти лагів з прикрученою до них металочерепицею", - написав він. Шторм на Буковині. Фото: facebook.com\/dmitriy.balinof.1 Сільрада. Фото: facebook.com\/dmitriy.balinof.1 Пошкоджені будинки. Фото: facebook.com\/dmitriy.balinof.1 Пошкоджені дерева. Фото: facebook.com\/dmitriy.balinof.1 Робота рятувальників. Фото: facebook.com\/dmitriy.balinof.1 Шторм на Буковині. Фото: facebook.com\/dmitriy.balinof.1 Зірваний дах. Фото: facebook.com\/dmitriy.balinof.1 Депутати сільської ради обстежують житлові будинки, складають акти, оцінюють завдані збитки. Рятувальники, електрики, газовики, ліквідують наслідки. За словами Дмитра Балінова було зламано чимало дерев'яних електроопор і бетонних стовпів. Як повідомляли Українські Новини, у Волинській області буря зривала дахи з будинків і валив дерева, пошкоджені десятки будівель. У Запорізькій області в курортному селищі Кирилівка, де зняли відразу два смерчі, що вирували поруч, через сильні зливи, які пройшли напередодні, затопило понад 10 баз відпочинку.