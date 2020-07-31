Штормовий вітер обрушився на Буковину, села залишилися без електрики, а будинки без дахів

У п'ятницю, 30 липня, в Сторожинецькому районі Чернівецької області внаслідок штормового вітеру, про який попереджали рятувальники, пошкоджені або зруйновані близько 200 будинків.

Про це йдеться в повідомленні Чернівецької обладміністрації.

Найбільше постраждало село Старі Бросківці в Сторожинецькому районі: були пошкоджені дахи 40 приватних будинків, всього ж пошкоджено близько 200 домогосподарств. Негода знесла частину даху в сільській раді і школі.

Крім того, 9 сіл в Чернівецької области залишилися без електрики.

Лінія електропередач. Фото: facebook.com/dmitriy.balinof.1

Голова Сторожинецької районної ради Дмитро Балінов на сторінці в Facebook повідомив, що вітер буквально зніс лісову посадку.

"Замість дерев з кронами - тільки одні палки. Майже на всіх дорогах шматки шиферу, на узбіччях - залишки дахів з будинків, цілі фрагменти лагів з прикрученою до них металочерепицею", - написав він.

Шторм на Буковині. Фото: facebook.com/dmitriy.balinof.1

Сільрада. Фото: facebook.com/dmitriy.balinof.1

Пошкоджені будинки. Фото: facebook.com/dmitriy.balinof.1

Пошкоджені дерева. Фото: facebook.com/dmitriy.balinof.1

Робота рятувальників. Фото: facebook.com/dmitriy.balinof.1

Шторм на Буковині. Фото: facebook.com/dmitriy.balinof.1

Зірваний дах. Фото: facebook.com/dmitriy.balinof.1

Депутати сільської ради обстежують житлові будинки, складають акти, оцінюють завдані збитки. Рятувальники, електрики, газовики, ліквідують наслідки. За словами Дмитра Балінова було зламано чимало дерев'яних електроопор і бетонних стовпів.

Як повідомляли Українські Новини, у Волинській області буря зривала дахи з будинків і валив дерева, пошкоджені десятки будівель.

У Запорізькій області в курортному селищі Кирилівка, де зняли відразу два смерчі, що вирували поруч, через сильні зливи, які пройшли напередодні, затопило понад 10 баз відпочинку.