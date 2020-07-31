За сутки в Индии коронавирусом заболели более 50 тысяч человек

Индия, которая начала тестировать вакцину от коронавируса на людях, фиксирует суточные антирекорды по заболеванию COVID-19. За сутки зарегистрировано рекордное количество больных - 54,9 тысяч человек. Об этом сообщается на сайте индийского министерства здравоохранения и благополучия семьи.

Как отмечается, Индия ставит антирекорды по заблеваемости уже второй день. Прошлый суточный прирост больных составил 52,2 тысячи. Ранее самый большой скачок числа инфицированных был зафиксирован 27 июля - 49,9 тысяч.

За сутки умерло 783 человека. Общее число летальных случаев в стране достигло 38,8 тысяч.

В лидерах по числу заразившихся - штаты Махараштра (411,7 тысяч больных) и Тамилнад (239,9 тысяч больных), а также национальный столичный округ Дели (134,4 тысячи больных).

Общее число зараженных с начала пандемии в Индии составляет 1 млн 643 тысячи человек.

Как сообщали Українські Новини, Индия передала Украине лекарство от коронавируса, которого хватит на 5 тысяч больных.

Кроме того, в Дели из 25 роскошных отелей сделают госпитали для больных коронавирусом.