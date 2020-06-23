В Дели из 25 роскошных отелей сделают госпитали для больных коронавирусом

В Индии, которая может стать одной из стран- производителей вакцины от коронавируса, из 25 роскошных отелей в Дели сделают госпитали для больных коронавирусом. Об этом сообщает The Guardian.

Согласно информации ведомства, отели будут принимать больных с легкой или средней степенью тяжести.

Гостинницы обеспечат около 15 тысяч мест. Однако по словами главного министра Дели Арвинда Кейривала, столице потребуется 150 тысяч больничных коек к концу июля. По оценкам специалистов, к этому времени число заболевших должно достичь полумиллиона людей.

Сотрудники отелей проходят обучение по уходу за больными COVID-19, чтобы в случае необходимости помочь врачам. Но в то же время, персонал отелей в то же время опасается за свое здоровье и неохотно принимает план правительства.

Руководства части отелей уже заявили, что против решения властей. Они заявили, что главным приоритетом остается здоровье персонала отелей. Еще один негативный фактор — дальнейшие финансовые убытки. Субсидий отели не получат, но обязаны будут сдавать номера по низким ценам — $66 за номер (5 тысяч рупий). В эту цену будет включено и питание.

Как сообщали Українські Новини, ученые заявили, что вакцина от коронавируса не будет дорогой.

Тем временем, Китай тестирует 6 потенциальных вакцин от коронавируса, но все безуспешно.