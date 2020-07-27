Индия начала испытания вакцины от коронавируса на людях

Индия, которая заявляла о том, что может стать решающей в производстве вакцины от коронавируса, и планирует выпустить более 20 млн доз к осени, начала клинические испытания вакцины "Коваксин" против COVID-19 во Всеиндийском институте медицинских наук в Дели на людях. Об этом сообщает Times of India.

Отмечается, что первую дозу ввели 30-летнему жителю столицы. Добровольца в течение двух часов держали под наблюдением в больнице. Моментальные побочные эффекты у мужчины не наблюдались, но его будут контролировать в течение недели.

В препарате используется инактивированная версия белка шипа SARS-CoV-2, что должно вызывать реакцию иммунной системы в виде выработки антител.

Вначале добровольцам будут вводить малые дозы препарата. Если окажется, что доза безопасна, то следующей группе дозировку увеличат.

Как сообщали Українські Новини, Британия показала первые результаты тестирования вакцины от коронавируса на людях.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения назвала ключевой инструмент борьбы с пандемией коронавируса.