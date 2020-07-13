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13 июля 2020, понедельник, 18:30 435
Медицина 2020-07-13T18:30:19+03:00
Українські Новини
Индия передала Украине лекарство от коронавируса, которого хватит на 5 тысяч больных

Индия передала Украине лекарство от коронавируса, которого хватит на 5 тысяч больных

Надежда Комендантова
Индия, Минздрав, Тамифлю, Лекарство, Препарат, лекарство от коронавируса, Украина-Индия
Омвир. Фото: moz.gov.ua.
Омвир. Фото: moz.gov.ua.

Индия, которая может сыграть решающую роль в производстве вакцины от COVID-19,  передала Украине 50 тыс. капсул препарата Omvir для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"Украина в качестве гуманитарной помощи получила от Республики Индия партию антивирусного препарата OMVIR, который используется в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Этих медикаментов хватит на лечение около 5 тыс. пациентов", - сказано в нем.

Отмечается, что в партии 50 тыс. ампул препарата.

Основным его действующим веществом является Oseltamivier Phosphate, который внесен в украинский протокол лечения коронавируса.

Изначально Oseltamivier был разработан для лечения гриппа.

Он является действующим веществом препарата с торговым названием Tamiflu.

Как сообщали Українськi Новини, Украина тестирует 4 лекарственных препарата для борьбы с коронавирусом: "Амизон", "Амиксин", "Корвитин" и "Биовен".

Тем временем, в Украине третий день подряд падает заболеваемость коронавирусом, а смертность начала расти.

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