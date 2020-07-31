подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
ONLINE
31.07.20 12:00 Круглый стол: "Новый учебный год в условиях нестабильности. Эффективное получение новых знаний. Вызовы, технологии, предостережения"

31 июля 2020, пятница, 10:17 50
Финансы 2020-07-31T10:45:01+03:00
Українські Новини
В 1-м полугодии сумма наличных в обращении выросла на 14,4% до 486,3 млрд гривен

В 1-м полугодии сумма наличных в обращении выросла на 14,4% до 486,3 млрд гривен

Ирина Николенко
Гривна, НБУ, Деньги, Национальный банк Украины, Оборот наличных
Оборот наличных денег
Оборот наличных денег

В то время, как в июне денежная база увеличилась на 2,5% до 532,652 млрд гривен, в январе-июне объем наличных в обращении вырос на 14,4% до 486 млрд гривен по сравнению с 1-м полугодием 2019 года.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка, передают Українські Новини.

На 1 июля 2020 в наличном обороте Украины находилось денежных средств на сумму 486,3 млрд гривен, в частности банкнот – 483,4 млрд гривен (2,96 млрд штук) и монет – 2,8 млрд гривен (13,4 млрд штук).

С начала текущего года объем наличных денег в обращении увеличился на 14,4% (на 61,2 млрд гривен) по сравнению с его уменьшением на 1,6% (на 6, 4 млрд гривен) за аналогичный период прошлого года.

Это связано с ситуацией, сложившейся из-за распространения коронавируса, и с карантинными ограничениями, введенными для борьбы с ним.

В Украине после введения карантина наличные дольше задерживаются в обращении.

На ситуацию могли влиять, в частности, следующие факторы: во время карантина граждане меньше потребляли товаров и услуг; увеличился спрос на наличные, в том числе "на всякий случай".

Такое увеличение спроса на наличные происходило и в других странах, где вводились карантинные ограничения.

Денежные средствва в обороте. Фото: НБУДенежные средства в обороте. Фото: НБУ

Кроме того, усилилась социальная защита и выросли государственные выплаты для поддержки населения, в том числе пенсионеров, которые в основном предпочитают наличные.

Следовательно, на одного украинца приходится 71 банкнота, а разменных и оборотных монет, которые являются средством платежа, - 185 (в начале года - 70 банкнот и 182 монеты соответственно).

Кроме того, в обращении находится уже около 34 млн банкнот номиналом 1 000 гривен, а также 16,5 и 1,3 млн новых оборотных монет номиналами 5 и 10 гривен соответственно.

В то же время больше по количеству, как и ранее, в наличном обращении находится 200-гривневых банкнот (почти 23,2% от всего количества банкнот в обращении) и монет номиналом 10 копеек (около 28,9% от всего количества монет в обращении).

Как сообщали Українські Новини, в наличном обороте Украины находилось 2,8 млрд штук банкнот и 13,4 млрд штук монет по состоянию на 1 апреля.

Ткже с 25 февраля НБУ ввел в обращение обновленную купюру 200 гривен. Обновленная банкнота выполнена в том же стиле, что и введенные в оборот банкноты номиналом 20, 100, 500 и 1000 гривен.

Больше новостей о: Гривна НБУ Деньги Национальный банк Украины Оборот наличных

Зеленский назвал три главных качества главы НБУ...
Банкам разрешили не подавать "бумажную" финотчетно...
Полиция не знает, раздавал ли Кривош доллары залож...
Гривна укрепилась. Курс нацвалюты на межбанке в ср...
После рекордного прироста заболеваемость коронавирусом начала падать
С августа бизнес начинает использовать программные РРО и вступают в силу новые штрафы за нарушения с РРО
Новости
Флаг Украины. Фото: pixabay
Вся надежда на новый созыв Рады: соцсети высмеивают и осуждают решение властей исполнять гимн в школах 10:52
С августа бизнес начинает использовать программные РРО и вступают в силу новые штрафы за нарушения с РРО 10:50
Доллар и евро подскочили перед выходными. Курс валют на 31 июля 10:30
За сутки количество проведенных тестов на антитела к COVID-19 выросло почти на 11% 10:30
Оборот наличных денег
В 1-м полугодии сумма наличных в обращении выросла на 14,4% до 486,3 млрд гривен 10:17
больше новостей
Клиенты "Приватбанка" смогут снимать "наличку" с карт на кассах трех сетей супермаркетов 13:00 Список
"Укрзализниця" запускает в Карпаты новый поезд 09:24
Помидоры на Юге начали стремительно дорожать. Почем продают овощ на рынке 05:45
Дача Януковича в Урзуфе. Фото: pozitciya.com.ua
Бойцы "Азова" показали, как выглядит бывшая дача Януковича в Урзуфе 12:21
В Минске прошел массовый митинг в поддержку Тихановской. Скриншот: Твиттер
В Минске прошел самый масштабный митинг за 10 лет в поддержку главной соперницы Лукашенко Тихановской 09:10
больше новостей
Суд открыл производство о запрете деятельности "Партии Шария" 16:11
Запорожский райсовет запретил игорный бизнес в районе 17:55 Документ
Клиенты "Приватбанка" смогут снимать "наличку" с карт на кассах трех сетей супермаркетов 13:00 Список
Выборы мэра Киева: Пальчевский заказал фейковый рейтинг, – Наумович 16:46
Риск адвоката заразиться коронавирусом должен рассматриваться как уважительная причина неявки в суд, – Гвоздий 18:28
больше новостей
С августа тариф на газ будут считать по-новому. Что ждет украинцев
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok