В 1-м полугодии сумма наличных в обращении выросла на 14,4% до 486,3 млрд гривен

В то время, как в июне денежная база увеличилась на 2,5% до 532,652 млрд гривен, в январе-июне объем наличных в обращении вырос на 14,4% до 486 млрд гривен по сравнению с 1-м полугодием 2019 года.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка, передают Українські Новини.

На 1 июля 2020 в наличном обороте Украины находилось денежных средств на сумму 486,3 млрд гривен, в частности банкнот – 483,4 млрд гривен (2,96 млрд штук) и монет – 2,8 млрд гривен (13,4 млрд штук).

С начала текущего года объем наличных денег в обращении увеличился на 14,4% (на 61,2 млрд гривен) по сравнению с его уменьшением на 1,6% (на 6, 4 млрд гривен) за аналогичный период прошлого года.

Это связано с ситуацией, сложившейся из-за распространения коронавируса, и с карантинными ограничениями, введенными для борьбы с ним.

В Украине после введения карантина наличные дольше задерживаются в обращении.

На ситуацию могли влиять, в частности, следующие факторы: во время карантина граждане меньше потребляли товаров и услуг; увеличился спрос на наличные, в том числе "на всякий случай".

Такое увеличение спроса на наличные происходило и в других странах, где вводились карантинные ограничения.

Денежные средства в обороте. Фото: НБУ

Кроме того, усилилась социальная защита и выросли государственные выплаты для поддержки населения, в том числе пенсионеров, которые в основном предпочитают наличные.

Следовательно, на одного украинца приходится 71 банкнота, а разменных и оборотных монет, которые являются средством платежа, - 185 (в начале года - 70 банкнот и 182 монеты соответственно).

Кроме того, в обращении находится уже около 34 млн банкнот номиналом 1 000 гривен, а также 16,5 и 1,3 млн новых оборотных монет номиналами 5 и 10 гривен соответственно.

В то же время больше по количеству, как и ранее, в наличном обращении находится 200-гривневых банкнот (почти 23,2% от всего количества банкнот в обращении) и монет номиналом 10 копеек (около 28,9% от всего количества монет в обращении).

Как сообщали Українські Новини, в наличном обороте Украины находилось 2,8 млрд штук банкнот и 13,4 млрд штук монет по состоянию на 1 апреля.

Ткже с 25 февраля НБУ ввел в обращение обновленную купюру 200 гривен. Обновленная банкнота выполнена в том же стиле, что и введенные в оборот банкноты номиналом 20, 100, 500 и 1000 гривен.