подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
13 июля 2020, понедельник, 11:06 164
Экономика 2020-07-13T12:00:03+03:00
Українські Новини
Денежная база продолжает расти быстрыми темпами

Денежная база продолжает расти быстрыми темпами

Анна Рудык
Экономика, НБУ, Денежная масса, денежная база
Деньги
Деньги

После увеличения на 1,5% в мае, в июне денежная база, включающая в себя наличные деньги в обращении вне банков, а также резервные деньги банков и другие деньги, по оперативным данным НБУ, увеличилась на 2,5% до 532,652 млрд гривен.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

С начала года денежная база увеличилась на 11,6% с 477,491 млрд гривен.

Денежная масса в июне выросла на 2,2% до 1 612,422 млрд гривен, а с начала года - на 12,1% с 1 438,311 млрд гривен.

Объем наличных денег в обращении, по оперативным данным НБУ, в июне увеличился на 3,1% до 448,442 млрд гривен, а с начала года объем наличных увеличился на 16,7% с 384,366 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает падение ВВП Украины в январе-мае на 5,9%.

Также в конце мая Украина погасила еврооблигации, выпущенные под госгарантии США, на 1 млрд долларов.

А после отставки Смолия финансисты прогнозируют, что к осени ожидается девальвация нацвалюты.

Больше новостей о: Экономика НБУ Денежная масса денежная база

В мае денежная база выросла еще на 1,5%...
В июне выросли цены на сырые продукты питания и за...
Политолог положительно оценил работу Криклия во вн...
В марте денежная база выросла на 4%...
В Украине третий день подряд падает заболеваемость коронавирусом, а смертность начала расти
Украина 124-й день на карантине. Какие и где ввели ослабления
Новости
Местные выборы и вопросы сферы ЖКХ. Чем займется Рада в понедельник 11:55
Сегодня состоится ВНО 2020 по биологии. Когда огласят результаты 11:54
ДТП под Киевом. Фото: пресс-служба Полиции Киева
В полиции начали расследовать ДТП под Киевом, в котором погибла семья из 4 человек 11:52
В 1 полугодии Междуреченский ГОК и "Валки-Ильменит" увеличили производство ильменитового концентрата на 31,7% 11:48
Рубль после выходных немного просел. Курс российской нацвалюты на 13 июля 11:30
больше новостей
Будет сложно: в РФ заявили о готовности к выходу Украины из Минских соглашений 17:28
Супрун рассказала о пользе кукурузы и предостерегла от переедания злака 18:29
Дело Крейга Лэнга: Украина не выдает американца США из-за его службы в АТО 21:51
Юлия Мендель. Скриншот Instagram iuliia_mendel
Мендель в пикантном наряде прокомментировала слухи о беременности от Зеленского 16:52
Медики составили рейтинг наиболее опасных мест, где можно заразиться коронавирусом 21:49 Инфографика
больше новостей
Медики составили рейтинг наиболее опасных мест, где можно заразиться коронавирусом 21:49 Инфографика
Дело Крейга Лэнга: Украина не выдает американца США из-за его службы в АТО 21:51
Шмыгаль похвастался, что в Украине становится меньше безработных 08:19
Будет сложно: в РФ заявили о готовности к выходу Украины из Минских соглашений 17:28
Зеленский просит Раду снять ограничение в 47 тысяч гривен для зарплат чиновников 12:46
больше новостей
Непогода оставила без электричества 23 населенных пункта по всей Украине
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok