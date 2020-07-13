Денежная база продолжает расти быстрыми темпами

После увеличения на 1,5% в мае, в июне денежная база, включающая в себя наличные деньги в обращении вне банков, а также резервные деньги банков и другие деньги, по оперативным данным НБУ, увеличилась на 2,5% до 532,652 млрд гривен.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

С начала года денежная база увеличилась на 11,6% с 477,491 млрд гривен.

Денежная масса в июне выросла на 2,2% до 1 612,422 млрд гривен, а с начала года - на 12,1% с 1 438,311 млрд гривен.

Объем наличных денег в обращении, по оперативным данным НБУ, в июне увеличился на 3,1% до 448,442 млрд гривен, а с начала года объем наличных увеличился на 16,7% с 384,366 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает падение ВВП Украины в январе-мае на 5,9%.

Также в конце мая Украина погасила еврооблигации, выпущенные под госгарантии США, на 1 млрд долларов.

А после отставки Смолия финансисты прогнозируют, что к осени ожидается девальвация нацвалюты.