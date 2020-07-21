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21 июля 2020, вторник, 22:40 41
Происшествия 2020-07-21T23:30:01+03:00
Українські Новини
В Запорожской области нетрезвый мужчина пришел в магазин с гранатой

В Запорожской области нетрезвый мужчина пришел в магазин с гранатой

Кира Молчанова
Полиция, Запорожская область, Граната
Граната. Фото: vycherpno.ck.ua
Граната. Фото: vycherpno.ck.ua

Незадолго после того, как в киевском кафе прогремел взрыв, в Запорожской области правоохранители задержали вооруженного нетрезвого хулигана, который угрожал взорвать магазин.

Об этом 21 июля сообщают в пресс-службе полиции в Запорожской области.

Инцидент произошел во второй половине дня 20 июня в городе Васильевка Запорожской области. В отделение полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что у него есть граната и он сейчас он будет перекрывать дорожное движение. Позднее в полицию сообщили о мужчине, который зашел в продуктовый магазин с предметом, напоминающим гранату.

В.и.о начальника Васильевского отдела полиции ГУНП в Запорожской области Максим Белоусов лично пошел на контакт с нарушителем.

По словам силовика, мужчина не ожидал таких активных действий, поэтому удалось быстро приблизиться к нему и отобрать боеприпас.

Подозреваемым оказался ранее судимый за корыстные преступления местный житель 1968 года рождения, который к тому же, согласно заключению медицинского осмотра, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Злоумышленник в прошлом участник АТО. Предварительно установлено, что боеприпас он привез из зоны проведения операции Объединенных сил.

Как сообщали Українські Новини, днем позже, 21 июля, взрывотехники уничтожили подозрительную коробку возле станции метро "Минская" в Киеве.

17 июля вечером неизвестное устройство взорвалось в урне для мусора у станции метро "Шулявская" в Киеве, 1 прохожий травмирован.

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