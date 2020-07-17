Во дворе дома скандального экс-депутата Розенблата взорвалась граната

Взрыв гранаты без жертв произошел в ночь на пятницу во дворе частного дома бывшего внефракционного депутата Верховной Рады Борислава Розенблата в Житомирской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции, передают Українськi Новини.

"Утром 17 июля на службу "102" поступило сообщение об обнаружении во дворе усадьбы подозрительных обломков. На месте происшествия работает полиция. По имеющейся информации, во дворе дома произошел взрыв гранаты", - сказано в нем.

На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы Житомирского отдела полиции обнаружили обломки предмета, похожего на гранату.

По указанному адресу прибыли специалисты взрывотехнической службы.

В результате первоочередных действий установлено, что около 3 часов ночи через забор домовладения неизвестный забросил гранату, которая взорвалась во дворе.

Никто из людей не пострадал.

Полицейские изъяли записи камер видеонаблюдения и проводят другие мероприятия для установления всех обстоятельств.

Предварительная квалификация события - ч. 4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Розонблат на своей странице в социальной сети Facebook подтвердил, что врыв произошел во дворе его дома.

"К сожалению, это правда, ночью, во двор моего дома бросили гранату, был взрыв. К счастью никто не пострадал. В этом я вижу очередную попытку запугать мою семью из-за нашей политической деятельности. Однако использовать такие методы борьбы с политическими оппонентами в 21 веке недопустимо", - написал он.

Он отметил, что написал заявление в полицию и ждет установления личностей преступников и привлечения их к ответственности.

Как сообщали Українськi Новини, в феврале НАПК вызывало Розенблата для дачи пояснений о конфликте интересов.

Экс-депутату Рады Розенблату отказали во взыскании с государства 100 млн гривен компенсации морального ущерба.