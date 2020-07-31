На Донбассе от болезни скончался боец ВСУ

Вчера, 30 июля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, где введен режим прекращения огня, вооруженные формирования РФ дважды нарушали режим прекращения огня. В результате болезни погиб один украинский военный. Об этом говорится в сообщении штаба ООС, передают Українські Новини.

Так, сообщается, что для провокации украинских защитников у Орехово противник применил стрелковое оружие, а неподалеку Новотошковского, кроме стрелкового оружия, совершил еще и выстрел из подствольного гранатомета. Огневые провокации были неприцельны, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали.

"Потерь, вследствие вражеских обстрелов, нет. Одновременно с грустью сообщаем, что вследствие заболевания, умер старший сержант Владимир Перекрестов. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье военнослужащего. С начала текущих суток обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, боевики продолжают устраивать единичные провокации.

Также в первый день прекращения огня на Донбассе боевики трижды устраивали обстрелы.