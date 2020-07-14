подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
14 июля 2020, вторник, 18:07 8
Верховная Рада и партии 2020-07-14T18:07:47+03:00
Українські Новини
Рада повысила соцстипендию детям-сиротам и лишенным родительской опеки детям до 150% прожиточного минимума

Рада повысила соцстипендию детям-сиротам и лишенным родительской опеки детям до 150% прожиточного минимума

Елена Новикова
Дети-сироты, Соцстипендия, Социальная стипендия, Законопроект №2013
Верховна Рада. Фото: Facebook/Слуга народа
Верховна Рада. Фото: Facebook/Слуга народа

Верховная Рада повысила социальную стипендию детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, до 150% прожиточного минимума, который с 1 июля повысили, в среднем на одно лицо.

За принятие законопроекта № 2013 в целом проголосовал 351 депутат при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, лицам из их числа, а также ученикам, студентам (курсантам), которые в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей (родители которых умерли или объявлены умершими, погибли или пропали без вести), предоставлено право на получение соцстипендии, должностного оклада во всех учреждениях высшего образования независимо от их ведомственного подчинения.

Порядок оплаты и размер соцстипендии утверждается Кабинетом Министров.

Также парламентарии повысили детям с соответствующим статусом ежегодное пособие для приобретения учебной литературы до трех месячных социальных стипендий, которая им предназначена.

Выплата указанного пособия осуществляется в течение 30 дней после начала учебного года за счет средств, предусмотренных для учебных заведений в соответствующих бюджетах.

Как сообщали Українськi Новини, 26 февраля Камбин перевел студентов на линии соприкосновения на соцстипендии и повысил их до 2,3 тыс. гривен.

Ранее Верховная Рада разрешила выпускникам школ с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированного Россией Крыма поступать во все украинские высшие учебные заведения без прохождения внешнего независимого тестирования (ВНО) по госзаказу.

Больше новостей о: Дети-сироты Соцстипендия Социальная стипендия Законопроект №2013

МВД инициирует госрегистрацию новых автомобилей через юрлица и физлица. Что изменится
Венгрия смягчила требования к въезду украинцев: кому можно въехать в страну
Новости
Рада повысила соцстипендию детям-сиротам и лишенным родительской опеки детям до 150% прожиточного минимума 18:07
Минфин разместил ОВГЗ на 10,6 млн гривен и на $306,3 млн 17:56
После снижения гривна укрепилась. Курс нацвалюты на межбанке 17:50
Мы не допустим самовольный захват Дома Руссова, – Труханов 17:47
МВД инициирует госрегистрацию новых автомобилей через юрлица и физлица. Что изменится 17:42
больше новостей
Пенсионный стаж можно докупить: сколько стоит год и как это сделать 05:30 Инфографика
Дело Крейга Лэнга: Украина не выдает американца США из-за его службы в АТО 21:51
Судьи ВАКС и работники НАБУ и САП находятся под угрозой увольнения из-за решения ЕСПЧ, - СМИ 13:13
В Украине подорожали все тепличные овощи: эксперты назвали причину 18:27
ДТП под Киевом. Фото: пресс-служба Полиции Киева
В полиции начали расследовать ДТП под Киевом, в котором погибла семья из 4 человек 11:52
больше новостей
Дело Крейга Лэнга: Украина не выдает американца США из-за его службы в АТО 21:51
Пенсионный стаж можно докупить: сколько стоит год и как это сделать 05:30 Инфографика
В Украине более 60% пенсионеров ежемесячно получают менее 3 тысяч гривен 17:15 Инфографика
Судьи ВАКС и работники НАБУ и САП находятся под угрозой увольнения из-за решения ЕСПЧ, - СМИ 13:13
До 10 лет тюрьмы и лишение прав: виновнику ДТП с четырьмя погибшими сообщили о подозрении 19:00
больше новостей
Пенсионный фонд увеличил показатель средней зарплаты для расчета пенсий
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok