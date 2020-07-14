Рада повысила соцстипендию детям-сиротам и лишенным родительской опеки детям до 150% прожиточного минимума

Верховная Рада повысила социальную стипендию детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, до 150% прожиточного минимума, который с 1 июля повысили, в среднем на одно лицо.

За принятие законопроекта № 2013 в целом проголосовал 351 депутат при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, лицам из их числа, а также ученикам, студентам (курсантам), которые в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей (родители которых умерли или объявлены умершими, погибли или пропали без вести), предоставлено право на получение соцстипендии, должностного оклада во всех учреждениях высшего образования независимо от их ведомственного подчинения.

Порядок оплаты и размер соцстипендии утверждается Кабинетом Министров.

Также парламентарии повысили детям с соответствующим статусом ежегодное пособие для приобретения учебной литературы до трех месячных социальных стипендий, которая им предназначена.

Выплата указанного пособия осуществляется в течение 30 дней после начала учебного года за счет средств, предусмотренных для учебных заведений в соответствующих бюджетах.

Как сообщали Українськi Новини, 26 февраля Камбин перевел студентов на линии соприкосновения на соцстипендии и повысил их до 2,3 тыс. гривен.

Ранее Верховная Рада разрешила выпускникам школ с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированного Россией Крыма поступать во все украинские высшие учебные заведения без прохождения внешнего независимого тестирования (ВНО) по госзаказу.