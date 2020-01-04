подписаться на рассылку
23.45 24.3
25.8 26.8
˟
04 января 2020, суббота, 21:28 253
Финансы 2020-01-04T21:29:20+02:00
Українські Новини
В Украине вырос размер алиментов: сколько придется платить в 2020 году

В Украине вырос размер алиментов: сколько придется платить в 2020 году

Надежда Комендантова
Алименты, Деньги
Алименты. Фото: brakirazvod.org.ua
Алименты. Фото: brakirazvod.org.ua

После того, как 120 тыс. украинцам ограничен выезд за границу из-за неуплаты алиментов, с 1 января 2020 года в связи с увеличением прожиточного минимума увеличен размер алиментов.

Об этом в Facebook сообщает Министерство юстиции Украины.

В Минюсте напомнили, что для детей в возрасте до 6 лет прожиточный минимум составляет 1779 грн, а для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 2218 грн.

"Таким образом, минимальный гарантированный размер алиментов составит: для детей до 6 лет - 889,5 грн, для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 1109 грн", - сообщили в министерстве.

Указанные показатели, как добавили в Минюсте, следует учитывать, если из зарплаты работников нужно удерживать алименты не в твердой денежной сумме, а в привязке к прожиточному минимуму на ребенка соответствующего возраста.

Ранее Українські Новини писали, что изменилось в Украине с Нового года

 

Больше новостей о: Алименты Деньги

Новости
В Украине вырос размер алиментов: сколько придется платить в 2020 году 21:28
Морозы до -10, порывы ветра и снег: прогноз погоды на 5 января 21:00
Взрыв в Тернопольской области. Фото :Информатор
В сельском клубе под Тернополем прогремел взрыв: 8 детей в реанимации 20:48
Взрыв в Ровно. Фото: ГосЧС
В Ровно в многоэтажке прогремел врыв: взорвался газовый котел и начался пожар 20:17
На западе Украины ожидается сильный ветер: спасатели предупреждают о желтом уровне опасности 19:17
больше новостей
Михаил Гаврилюк Фото: tk.media
Казак Гаврилюк построил в Карпатах большой дом возле водопада и озера 11:36
Поднимут пенсионный возраст: как будут платить пенсии в 2020 05:00 Инфографика
Авиакатастрофа в Судане. Фото: twitter.com/primenewsnig
В Судане разбился самолет Ан-12: много погибших 11:25
Что будет с ценами, зарплатами и курсом доллара в I квартале: эксперты дали прогноз 08:45 Инфографика
Доллар и евро обвалились в обменниках: курс валют перед длинными выходными 10:22
больше новостей
Зеленский решил задержаться на отдыхе в "Синегоре" почти на неделю, - СМИ 15:13
Замгендиректора "Укроборонпрома" Найем получил зарплату в 7 раз больше оклада и засекретил премию 07:03 Документ
Михаил Гаврилюк Фото: tk.media
Казак Гаврилюк построил в Карпатах большой дом возле водопада и озера 11:36
СБУ разрешила въезд в Украину актеру Добронравову 16:08 Документ
Поднимут пенсионный возраст: как будут платить пенсии в 2020 05:00 Инфографика
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok