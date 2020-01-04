В Украине вырос размер алиментов: сколько придется платить в 2020 году

После того, как 120 тыс. украинцам ограничен выезд за границу из-за неуплаты алиментов, с 1 января 2020 года в связи с увеличением прожиточного минимума увеличен размер алиментов.

Об этом в Facebook сообщает Министерство юстиции Украины.

В Минюсте напомнили, что для детей в возрасте до 6 лет прожиточный минимум составляет 1779 грн, а для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 2218 грн.

"Таким образом, минимальный гарантированный размер алиментов составит: для детей до 6 лет - 889,5 грн, для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 1109 грн", - сообщили в министерстве.

Указанные показатели, как добавили в Минюсте, следует учитывать, если из зарплаты работников нужно удерживать алименты не в твердой денежной сумме, а в привязке к прожиточному минимуму на ребенка соответствующего возраста.

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