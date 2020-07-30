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30 июля 2020, четверг, 22:26 278 Документ
Политика 2020-07-30T22:40:58+03:00
Українські Новини
Козак пожаловался советнику Меркель на бессмысленность и заявил о выходе России из переговоров по Донбассу

Козак пожаловался советнику Меркель на бессмысленность и заявил о выходе России из переговоров по Донбассу

Кира Молчанова
Украина, Франция, Россия, Германия, Кремль, Донбасс, война на Донбассе, Андрей Ермак, Дмитрий Козак
Украина, Россия. Фото: baomoi.com
Украина, Россия. Фото: baomoi.com

После того, как в Кремле заявили, что Россия не может выступать гарантом соблюдения режима прекращения огня на Донбассе, в СМИ попало письмо заместителя главы Администрации президента России Дмитрия Козака, который курирует украинское направление, советнику канцлера Германии Ангелы Меркель, в котором предлагает отказаться от переговоров по Донбассу на уровне советников. Копии письма были направлены представителям Франции и Украины (в частности, главе Офиса президента Андрею Ермаку).

Об этом сообщает издание "Страна" на свой источник в Офисе президента Украины.

По мнению Козака, переговоры на уровне советников бессмысленные и неэффективные.

Так, в Кремле заявили, что недавнее соглашение о прекращении огня принималось по российским предложениям, а Франция и Германия участия принимали мало.

Также Козак недоволен проектом документа, который сейчас прорабатывается в рамках "Нормандии", но подробностей его не приводит. Представитель РФ считает, что этот документ бессодержательный и поспособствовать урегулированию конфликта на Донбассе не сможет.

"Это приводит к мысли прекратить бессмысленные переговоры советников №4", - пишет Козак.

Он предлагает продолжить переговоры, но уже без России.

"Со всей ответственность заверяю, что я не намерен дальше участвовать в этом бесконечно длящемся "спектакле" с откровенной имитацией бурной деятельности по урегулированию", - написал помощник президента РФ.

По мнению Козака помощники лидеров "Нормандии" должны заниматься только техническим сопровождением встреч, а вопросы согласовывать должны министры иностранных дел Украины, России, Германии и Франции.

Письмо Дмитрия Козака. Фото: Письмо Дмитрия Козака. Фото: "Страна"

Письмо Дмитрия Козака. Фото: Письмо Дмитрия Козака. Фото: "Страна"

Письмо Дмитрия Козака. Фото: Письмо Дмитрия Козака. Фото: "Страна"

Как сообщали Українськi Новини, Владимир Зеленский обсудил с Президентом России Владимиром Путиным договоренности о полном прекращении огня на Донбассе с 27 июля.

Позднее командующий ООС Владимир Кравченко заявил, что боевики нарушили режим прекращения огня на Донбассе уже после наступления перемирия.

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