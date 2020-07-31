подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
31 июля 2020, пятница, 06:30 622
Экономика 2020-07-31T07:15:02+03:00
Українські Новини
Глава "Укроборонпрома" раздумывает в возможности покинуть должность

Глава "Укроборонпрома" раздумывает в возможности покинуть должность

Кира Молчанова
Отставка, Укроборонпром, Айварас Абромавичус
Айварас Абромавичус Фото: facebook.com/aivaras.abromavicius
Айварас Абромавичус Фото: facebook.com/aivaras.abromavicius

Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус рассматривает возможность ухода с должности руководителя предприятия.

Об этом он сообщил во время круглого стола в Киевской школе экономики, передают Українські Новини.

"Я чувствую политическую поддержку… То есть команда будет двигаться. Что касается лично меня, то я пришел на эту должность только на 2-3 месяца, чтобы начать финансовый аудит, forensic-аудит, сделать стратегические документы и создать новую команду. Сейчас я на этой должности уже 11 месяцев. Это втрое или вчетверо больше, чем я планировал и как было условлено лично с Президентом. Команда будет работать дальше, я также буду работать дальше, и мы скоро увидим на какой должности", - сообщил Абромавичус.

Также он сообщил о результатах своей работы на должности гендиректора "Укроборонпрома".

"За 11 месяцев мы приняли почти 70 профессиональных людей в концерн из 260 людей (всего штата сотрудников), то есть все заместители генерального директора совсем новые люди. (Также мы) поменяли почти 30 руководителей наибольших предприятий", - отметил Абромавичус.

Как сообщали Українські Новини, 30 августа 2019 года Президент Владимир Зеленский назначил генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса.

Ранее Айварас Абромавичус заявил, что гендиректора "Укроборонпрома" Букина нужно сменить из-за его неэффективности.

В июле "Укроборонпром" назначил председателем наблюдательного совета бывшего министра экономического развития и торговли Украины Айвараса Абромавичуса.

Больше новостей о: Отставка Укроборонпром Айварас Абромавичус

Киевсовет обязал все школы города исполнять гимн Украины
С 1 августа отменяют самоизоляцию для украинцев, которые возвращаются из ОРДЛО
Новости
Над крупнейшими IT-гигантами США сгустились тучи 07:00 Новости дня
Вступительная кампания-2020: подробная инструкция, как и когда подать документы в ВУЗ 06:45
Глава "Укроборонпрома" раздумывает в возможности покинуть должность 06:30
36 директоров страдает - Абромавичус просит вернуть гиганские зарплаты членам набсоветов госкомпаний 06:07
Цены на тепличные помидоры "взлетели" на 30% за неделю. Почем производители продают овощ 05:50
больше новостей
Клиенты "Приватбанка" смогут снимать "наличку" с карт на кассах трех сетей супермаркетов 13:00 Список
"Укрзализниця" запускает в Карпаты новый поезд 09:24
Помидоры на Юге начали стремительно дорожать. Почем продают овощ на рынке 05:45
Дача Януковича в Урзуфе. Фото: pozitciya.com.ua
Бойцы "Азова" показали, как выглядит бывшая дача Януковича в Урзуфе 12:21
Семейный подряд: предприятие Укроборонпрома на Львовщине выбивает конкурентов из тендеров с помощью ГБР, - СМИ 13:38
больше новостей
Суд открыл производство о запрете деятельности "Партии Шария" 16:11
Клиенты "Приватбанка" смогут снимать "наличку" с карт на кассах трех сетей супермаркетов 13:00 Список
Выборы мэра Киева: Пальчевский заказал фейковый рейтинг, – Наумович 16:46
Риск адвоката заразиться коронавирусом должен рассматриваться как уважительная причина неявки в суд, – Гвоздий 18:28
Запорожский райсовет запретил игорный бизнес в районе 17:55 Документ
больше новостей
Венедиктова назначила бывшего генпрокурора Пискуна своим советником
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok