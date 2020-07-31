Глава "Укроборонпрома" раздумывает в возможности покинуть должность

Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус рассматривает возможность ухода с должности руководителя предприятия.

Об этом он сообщил во время круглого стола в Киевской школе экономики, передают Українські Новини.

"Я чувствую политическую поддержку… То есть команда будет двигаться. Что касается лично меня, то я пришел на эту должность только на 2-3 месяца, чтобы начать финансовый аудит, forensic-аудит, сделать стратегические документы и создать новую команду. Сейчас я на этой должности уже 11 месяцев. Это втрое или вчетверо больше, чем я планировал и как было условлено лично с Президентом. Команда будет работать дальше, я также буду работать дальше, и мы скоро увидим на какой должности", - сообщил Абромавичус.

Также он сообщил о результатах своей работы на должности гендиректора "Укроборонпрома".

"За 11 месяцев мы приняли почти 70 профессиональных людей в концерн из 260 людей (всего штата сотрудников), то есть все заместители генерального директора совсем новые люди. (Также мы) поменяли почти 30 руководителей наибольших предприятий", - отметил Абромавичус.

Как сообщали Українські Новини, 30 августа 2019 года Президент Владимир Зеленский назначил генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса.

Ранее Айварас Абромавичус заявил, что гендиректора "Укроборонпрома" Букина нужно сменить из-за его неэффективности.

В июле "Укроборонпром" назначил председателем наблюдательного совета бывшего министра экономического развития и торговли Украины Айвараса Абромавичуса.