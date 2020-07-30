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30 июля 2020, четверг, 21:32 22
Транспорт 2020-07-30T21:32:42+03:00
Українські Новини
Windrose намерена возобновить рейсы из Киева в Болгарию с 1 августа

Windrose намерена возобновить рейсы из Киева в Болгарию с 1 августа

Елена Новикова
Авиаперелет, Болгария, София, Windrose, Авиарейс, Бургас, Авиакомпания, Украина-Болгария
В августе Windrose планирует возобновить рейсы в два болгарских города. Фото: pixabay.com
В августе Windrose планирует возобновить рейсы в два болгарских города. Фото: pixabay.com

Авиакомпания Windrose намерена возобновить рейсы из Киева в Бургас и Софию (оба - Болгария) в августе, в то время, как Болгария изменила правила въезда для украинцев. Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

Согласно ему, с 1 августа авиакомпания возобновляет выполнение авиарейсов из Киева в Софию.

С 1 по 17 августа будут совершаться рейсы по данному направлению по субботам, с 17 августа - также по вторникам, с 1 сентября - дополнительно по пятницам, с 7 сентября - также по понедельникам.

Рейсы из других городов Украины пока возможны только с пересадкой в Киеве.

С 7 августа Windrose намерена начать выполнение рейсов из Киева в Бургас по пятницам.

Отмечается, что начиная с 31 июля по 31 августа гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии без необходимости предоставления документа с информацией об отрицательном результате тестирования на COVID-19 методом ПЦР и без прохождения 14-дневного карантина.

Как сообщали Українськi Новини, Windrose запустила рейсы между Киевом и Днипром, Одессой, Львовом, Харьковом с 15 июня.

Ранее авиакомпания Windrose отложила рейс из аэропорта "Борисполь" в Хорватию из-за новых правил въезда для украинцев в Хорватию.

Кроме того, авиакомпания Voyage air (Болгария) планировала запустить рейсы в Украину из Болгарии 24 июля.

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