Болгарская авиакомпания запускает рейсы в Украину

Вслед за венгерской авиакомпанией Wizz Air, которая планирует открыть 14 новых рейсов из Украины в Италию, авиакомпания Voyage air (Болгария) намерена запустить рейсы в Украину из Болгарии 24 июля.

Об этом говорится в сообщении Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух"), передают Українськi Новини.

"В расписании летних полетов болгарской авиакомпании Voyage air указано четыре украинских аэропорта: Запорожье, Харьков, Киев и Львов", - сказано в сообщении.

На данный момент на официальном сайте перевозчика доступны только 2 направления - из Варны в Киев и Львов.

Отмечается, что полеты в Киев будут выполняться по пятницам по 18 сентября.

Расписание рейсов во Львов Voyage air еще не обнародовал.

Как сообщали Українськi Новини, Болгария открыла границы для Украины с 16 июля.

По состоянию на 21 июля, в "зеленой" зоне оказались Болгария, Словения, Ирландия, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Коморские острова, Мальдивы, Камбоджа, Пуэрто-Рико, Ямайка, Эквадор, Антигуа и Барбуда.

Как ранее сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, ныне для украинских туристов открыты 39 стран.

Вместе с тем авиакомпания SkyUp недавно заявила, что старт полетов из Украины в 9 стран будет отложен до 15 августа.