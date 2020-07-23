Болгарская авиакомпания запускает рейсы в Украину

Вслед за венгерской авиакомпанией Wizz Air, которая планирует открыть 14 новых рейсов из Украины в Италию, авиакомпания Voyage air (Болгария) намерена запустить рейсы в Украину из Болгарии 24 июля. Об этом говорится в сообщении Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух"), передают Українськi Новини. "В расписании летних полетов болгарской авиакомпании Voyage air указано четыре украинских аэропорта: Запорожье, Харьков, Киев и Львов", - сказано в сообщении. На данный момент на официальном сайте перевозчика доступны только 2 направления - из Варны в Киев и Львов. Отмечается, что полеты в Киев будут выполняться по пятницам по 18 сентября. Расписание рейсов во Львов Voyage air еще не обнародовал. Как сообщали Українськi Новини, Болгария открыла границы для Украины с 16 июля. По состоянию на 21 июля, в "зеленой" зоне оказались Болгария, Словения, Ирландия, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Коморские острова, Мальдивы, Камбоджа, Пуэрто-Рико, Ямайка, Эквадор, Антигуа и Барбуда. Как ранее сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, ныне для украинских туристов открыты 39 стран. Вместе с тем авиакомпания SkyUp недавно заявила, что старт полетов из Украины в 9 стран будет отложен до 15 августа.