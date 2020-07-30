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30 липня 2020, четвер, 21:32 4
Транспорт 2020-07-30T22:20:23+03:00
Українські Новини
Windrose має намір відновити рейси з Києва в Болгарію з 1 серпня

Windrose має намір відновити рейси з Києва в Болгарію з 1 серпня

Елена Новикова
Авіапереліт, Болгарія, Відпочинок в Болгарії
У серпні Windrose планує відновити рейси в два болгарських міста. Фото: pixabay.com
У серпні Windrose планує відновити рейси в два болгарських міста. Фото: pixabay.com

У той час, як Болгарія змінила правила в'їзду для українців, авіакомпанія Windrose має намір відновити рейси з Києва в Бургас і Софію (обидва - Болгарія) в серпні Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, з 1 серпня авіакомпанія відновила виконання авіарейсів з Києва в Софію.

З 1 по 17 серпня будуть здійснюватися рейси з даного напрямку щосуботи, з 17 серпня - також щовівторка, з 1 вересня - додатково щоп'ятниці, з 7 вересня - також щопонеділка.

Рейси з інших міст України поки можливі лише з пересадкою в Києві.

З 7 серпня Windrose має намір почати виконання рейсів з Києва у Бургас щоп'ятниці.

Відзначається, що починаючи з 31 липня по 31 серпня громадянам України дозволено в'їжджати на територію Болгарії без необхідності надання документа з інформацією про негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР і без проходження 14-денного карантину.

Як повідомляли Українські Новини, Windrose запустила рейси між Києвом і Дніпром, Одесою, Львовом, Харковом з 15 червня.

Раніше авіакомпанія Windrose відклала рейс з аеропорту "Бориспіль" у Хорватію через нових правила в'їзду для українців у Хорватії.

Крім того, авіакомпанія Voyage air (Болгарія) планувала запустити рейси в Україну з Болгарії 24 липня.

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