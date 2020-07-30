Украина настаивает на экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера"

Украина будет настаивать на экстрадиции задержанных возле Минска боевиков частной военной компании "Вагнера", часть из которых воевали на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Украинская сторона обратится в Республику Беларусь с ходатайством об экстрадиции боевиков российской частной военной компании "Вагнера", подозреваемых в военных преступлениях на территории Донбасса, с соблюдением всех предусмотренных процедур", - сказано в нем.

Украина будет настаивать на экстрадиции всех лиц, причастных к военным преступлениям на временно оккупированной территории и в отношении которых Служба безопасности Украины собрала достаточно доказательств.

На данный момент Украина проводит консультации с белорусской стороной.

Офис Президента подчеркивает, что все мировое сообщество негативно относится к преступлениям против мира и безопасности человечества, поэтому действия указанных лиц должны быть тщательно и должным образом расследованы, а виновные - наказаны.

Как сообщали Українськi Новини, задержанных боевиков "Вагнера" обвиняют в подготовке терактов.



Кроме того, МИД Украины считает, что боевики ЧВК "Вагнер" могут быть использованы для дестабилизации ситуации в Беларуси.