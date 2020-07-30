Україна наполягає на екстрадиції затриманих у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнера"

У той час, як у Білорусі затримали біля Мінська бойовиків приватної військової компанії "Вагнера", частина з яких воювали на Донбасі, Україна наполягає на екстрадиції.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Президента, передають Українські Новини.

"Українська сторона звернеться в Республіку Білорусь з клопотанням про екстрадицію бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнера", підозрюваних у військових злочинах на території Донбасу, з дотриманням всіх передбачених процедур", - сказано в ньому.

Україна наполягатиме на екстрадиції всіх осіб, причетних до військових злочинів на тимчасово окупованій території і щодо яких Служба безпеки України зібрала достатньо доказів.

На цю мить Україна проводить консультації з білоруською стороною.

Офіс Президента підкреслює, що вся світова спільнота негативно ставиться до злочинів проти миру і безпеки людства, тому дії зазначених осіб повинні бути ретельно і належним чином розслідувані, а винні - покарані.

Як повідомляли Українські Новини, затриманих бойовиків "Вагнера" звинувачують у підготовці терактів.

Крім того, МЗС України вважає, що бойовики ПВК "Вагнер" можуть бути використані для дестабілізації ситуації в Білорусі.