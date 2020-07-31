У трех знаков зодиака возможны сложности сегодня, — астролог

В то время, как в четверг Овнов, Близнецов и Водолеев сопровождал успех, в пятницу Раки, Стрельцы и Рыбы во многих сферах жизни будут сталкиваться со сложностями. Подробнее об астрологическом прогнозе для представителей этих знаков зодиака на 31 июля расскажут Українські Новини.

Рак

Успех этого дня будет напрямую зависеть от усердия и внимательности Раков. Только так можно рассчитывать на успех в важных делах. Звезды советуют быть осмотрительнее, чтобы не допустить ошибок. Не исключены сложности во взаимоотношениях с близкими людьми. Также в пятницу представители этого знака рискуют запутаться в своих чувствах. Прислушивайтесь не только к эмоциям, но и доверяйте логике.

Стрелец

Завершению намеченных дел могут помешать неожиданно возникшие проблемы, избежать которых у Стрельцов не получится. Звезды советуют приложить максимум усилий и быть внимательными в работе. Вторая половина дня подойдет для покупок и шопинга. Кроме того, в пятницу возможно появление соблазнов, которые негативным образом могут повлиять на отношения со второй половинкой.

Рыбы

Положение звезд негативно скажется на делах и личной жизни Рыб. В пятницу не рассчитывайте на успех в новых проектах, они желаемого результата. Также в этот день станут актуальными проблемы прошлого, которые следует незамедлительно решить, чтобы больше к ним не возвращаться.

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