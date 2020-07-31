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31 липня 2020, пʼятниця, 05:15 9
Lifestyle 2020-07-31T06:30:03+03:00
Українські Новини
У трьох знаків зодіаку сьогодні можливі складнощі, — астролог

У трьох знаків зодіаку сьогодні можливі складнощі, — астролог

Елена Новикова
Гороскоп, Гороскоп на кожний день, Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на 31 липня 2020. Фото: pixabay
Гороскоп на 31 липня 2020. Фото: pixabay

За гороскопом на п'ятницю, 31 липня, Стрільці, Раки і Риби у багатьох сферах життя будуть стикатися з труднощами. Астрологічний прогноз для представників цих знаків зодіаку на 31 липня зробив астролог, повідомляють Українські Новини.

Рак

Успіх цього дня буде прямо залежати від старанності і уважності Раків. Тільки так можна розраховувати на успіх у важливих справах. Зірки радять бути обачнішими, щоб не допустити помилок. Не виключені труднощі у взаєминах з близькими людьми. Також у п'ятницю представники цього знака ризикують заплутатися у своїх почуттях. Прислухайтеся не тільки до емоцій, але і довіряйте логіці.

Стрілець

Завершенню намічених справ можуть перешкодити несподівані проблеми, уникнути яких у Стрільців не вийде. Зірки радять докласти максимум зусиль і бути уважними в роботі. Друга половина дня підійде для покупок і шопінгу. Крім того, в п'ятницю можлива поява спокус, які негативним чином можуть вплинути на відносини з другою половинкою.

Риби

Положення зірок негативно позначиться на справах і особистому житті Риб. В п'ятницю не розраховуйте на успіх у нових проєктах, вони бажаного результату не пренесуть. Також в цей день стануть актуальними проблеми, які слід негайно вирішити, щоб більше до них не повертатися.

Як повідомляли Українські Новини, NASA провела пряму трансляцію запуску марсоходу.

Крім того, на Марсі вперше знайшли вуглець і озон.

 

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