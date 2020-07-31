У трьох знаків зодіаку сьогодні можливі складнощі, — астролог

За гороскопом на п'ятницю, 31 липня, Стрільці, Раки і Риби у багатьох сферах життя будуть стикатися з труднощами. Астрологічний прогноз для представників цих знаків зодіаку на 31 липня зробив астролог, повідомляють Українські Новини.

Рак

Успіх цього дня буде прямо залежати від старанності і уважності Раків. Тільки так можна розраховувати на успіх у важливих справах. Зірки радять бути обачнішими, щоб не допустити помилок. Не виключені труднощі у взаєминах з близькими людьми. Також у п'ятницю представники цього знака ризикують заплутатися у своїх почуттях. Прислухайтеся не тільки до емоцій, але і довіряйте логіці.

Стрілець

Завершенню намічених справ можуть перешкодити несподівані проблеми, уникнути яких у Стрільців не вийде. Зірки радять докласти максимум зусиль і бути уважними в роботі. Друга половина дня підійде для покупок і шопінгу. Крім того, в п'ятницю можлива поява спокус, які негативним чином можуть вплинути на відносини з другою половинкою.

Риби

Положення зірок негативно позначиться на справах і особистому житті Риб. В п'ятницю не розраховуйте на успіх у нових проєктах, вони бажаного результату не пренесуть. Також в цей день стануть актуальними проблеми, які слід негайно вирішити, щоб більше до них не повертатися.

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