NASA ведет прямую трансляцию запуска марсохода

Сегодня, 30 июля, около 14:50 по киевскому времени, в США с мыса Канаверал NASA запустит в космос межпланетную станцию "Марс-2020". Ракета Atlas V доставит на Марс ровер Perseverance, задачей которого станет поиск жизни на Красной планете. Об этом сообщает официальный сайт NASA.

Межпланетная станция должна достичь Марса в феврале 2021 года. Марсоход приземлится в одном из кратеров на Красной планете, который когда-то был дном озера. Там он соберет 40 образцов грунта, которые оставит на поверхности Марса.

Образцы грунта, собранные марсоходом, попадут на Землю с помощью другого космического аппарата в 2031 году.

Также на борту станции на Марс отправился эксперементальный вертолет Ingenuity. Главной задачей дрона будет испытание возможности полета в условиях внеземной атмосферы.

Станция укомплектована также технологией MOXIE (Mars Oxygen ISRU Experiment). Это эксперементальная методика выработки кислорода из углекислого газа, который составляет атмосферу Красной планеты.

Смотрите прямую трансляцию запуска на официальном канале NASA в Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=JIB3JbIIbPU" frameborder="0" allowfullscreen>

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