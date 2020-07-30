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30 июля 2020, четверг, 05:15 64
Lifestyle 2020-07-30T05:15:01+03:00
Українські Новини
Трех знаков зодиака ждет успех в делах сегодня, — астролог

Трех знаков зодиака ждет успех в делах сегодня, — астролог

Елена Новикова
Гороскоп, советы астрологов, астрологический прогноз, гороскоп на каждый день, гороскоп на сегодня, гороскоп на четверг
Гороскоп на 30 июля 2020. Фото: pixabay
Гороскоп на 30 июля 2020. Фото: pixabay

В то время, как в среду Львы, Весы и Козероги сталкивались с проблемами, в четверг Овнов, Близнецов и Водолеев ждет успех в делах. Подробнее о том, что ждет представителей этих трех знаков зодиака 30 июля, расскажут Українські Новини.

Овен

В четверг Овны могут рассчитывать на успех в делах, ведь звезды будут на их стороне. Не исключены перемены в жизни, могут происходить важные изменения во многих сферах жизни. Кроме того, есть шанс, что давнее желание Овнов в этот день сбудется.

Близнецы

У Близнецов все будет складываться благоприятно в этот день. Звезды советуют озадачиться упрочением своего материального положения. Будет не лишним подумать об источнике дохода и перспективах на ближайшее время. После полудня появятся новые планы и идеи, которые можно будет успешно реализовать в жизнь.

Водолей

День порадует Водолеев, он будет наполнен новостями и приятными событиями. В четверг звезды советуют проявлять инициативу в делах. После полудня представителей этого знака зодиака могут ожидать новые и довольно перспективные знакомства. В любовных отношениях также будет царить идиллия и взаимопонимание с партнером.

Как сообщали Українські Новини, в августе возможны заморозки. Синоптики дали прогноз до конца лета.

Кроме того, в NASA предупредили о приближении астероида к Земле.

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