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25 июня 2020, четверг, 06:00 978 Документ
Кабмин 2020-06-25T08:00:03+03:00
Українські Новини
В мае из-за ограничений бюджета глава МИДа Кулеба и все его замы получили по 47,2 тыс. гривен

В мае из-за ограничений бюджета глава МИДа Кулеба и все его замы получили по 47,2 тыс. гривен

Анна Рудык
Зарплаты, МИД, Дмитрий Кулеба, зарплаты чиновников
Дмитрий Кулеба. Фото: facebook/dmytro.kuleba
Дмитрий Кулеба. Фото: facebook/dmytro.kuleba

Заработная плата министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, который задекларировал 2,3 млн гривен компенсации от МИДа за долгосрочную командировку, за май составила 47,2 тыс. гривен, его заместителей - по 47,2 тыс. гривен, временно исполняющего обязанности государственного секретаря министерства - 47,2 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Кулебе за май, составила 47 230 гривен.

При этом, его должностной оклад составил 56 100 гривен, однако, согласно ограничению по размеру зарплаты чиновников законом "О государственном бюджете Украины на 2020 год", из должностного оклада было вычтено 8 870 гривен.

Фактическая сумма средств, полученная Кулебой, составила 38 020 гривен.

Зарплата заместителя министра за май Василия Боднаря за май составила 47 230 гривен, Егора Божко - 47 230 гривен, Евгения Енина - 47 230 гривен и врио госсекретаря Виталия Усатого - 47 230 гривен.

Зарплата Кулебы. ДокументЗарплата Кулебы. Документ

Как сообщали Українськi Новини, Кулеба за введение двойного гражданства с исключением для госслужащих и России.

Ранее министр иностранных дел Украины рассказал, где проведет летний отпуск.

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