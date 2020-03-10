Кулеба задекларировал две квартиры в Киеве и 32 тыс. евро за 2019

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба задекларировал 234,6 тыс. гривен зарплаты и 32 тыс. евро наличными за 2019 год. Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини. Его жена является владельцем общественной организации "Мисто-Сад". У Кулебы есть автомобиль Peugeout, который он купил в 2017 году за 112 680 гривен. Также у министра две квартиры в Киеве площадью 52,9 кв. м и 125,7 кв. м. Он - член Украинской ассоциации международного права. Как сообщали Українськi Новини, заработная плата новоназначенного министра иностранных дел и бывшего вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы за февраль составила 44 тыс. гривен. Также вКулеба задекларировал 234,6 тыс. гривен зарплаты и €32 тыс. наличными за 201ице-премьер Кулеба заявил, что евроинтеграция замедлилась во время президентства Порошенко. В декабре министр Дмитрий Кулеба выписал себе две премии и командировочные на 43 тысячи.