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29 июля 2020, среда, 15:30 623
СМИ 2020-07-29T16:00:23+03:00
Українські Новини
Телеканал КРТ пойдет пикетировать Нацраду - та прислала им уже 5 проверку

Телеканал КРТ пойдет пикетировать Нацраду - та прислала им уже 5 проверку

Сергей Паламаренко
Телевидение, Пикет, КРТ, Нацрада, Василец
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины. Фото: zik.ua
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины. Фото: zik.ua

"Нацрада по вопросам телерадиовещания перешла всякие границы здравого смысла! На телеканал КРТ направили уже пятую внеплановую проверку!". Об этом на персональной странице в социальной сети Facebook сообщил медиа-правозащитник, журналист и общественный деятель Дмитрий Василец.

Автор отмечает, что аргументы Нацрады следующие: гости в эфире критикуют "Майдан", критикуют про-нацистских украинских коллаборантов, а также, телеканал КРТ посмел показать парад Победы в Беларуси на 9 мая!

По его словам, 30 июля на своем заседании Нацрада будет пытается аннулировать лицензию телеканалу КРТ, грубо нарушая закон и не проводя по факту свои внеплановые проверки в связи с карантином.

"Воспринимать данные действия Нацрады можно исключительно как репрессии в отношении свободы слова и как нарушение Конституционного права граждан Украины на информацию, а также, как попытку установить провластную цензуру.

В связи с этим, 30.07.2020 в 10:00 мы проводим акцию протеста "За свободу слова" под стенами Нацрады по телерадиовещанию по адресу: ул. Прорезная 2", - заявил Василец

По его утверждению в акции протеста, помимо активистов от "Адекватная Украина", будет принимать участие коллектив телеканала КРТ и всеукраинская общественная организация "Центр свободы слова". Общественный деятель пригласил также поддержать акцию всех журналистов, которым небезразлична судьба свободы слова в Украине!

"Ваша журналистская солидарность крайне необходима, надеемся на Вашу поддержку!", - считает Василец.

Он отмечает, что также, необходима поддержка неравнодушных граждан Украины, понимающих опасность установления тотальной цензуры в Украине.

"До встречи 30.07.2020 в 10:00 в Киеве на улице Прорезной 2. Не дадим уничтожить свободу слова вместе!!!", - резюмировал свою заметку Дмитрий Василец.

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