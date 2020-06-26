Министр финансов в мае получил "карантинную" зарплату в 47,2 тысячи гривен

Заработная плата министра финансов Сергея Марченко за май составила 47,2 тыс. гривен, его заместителей - от 47,2 тыс. до 60,7 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 46 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства финансов на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Марченко в мае, составила 47 230 гривен.

Зарплата первого заместителя Дениса Улютина составила 47 230 гривен, заместителей Юрия Гелетия - 47 230 гривен, Светланы Воробей - 47 230 гривен, Романа Ермоличева - 47 230 гривен, Юрия Драганчука - 60 724 гривны (в том числе зарплата за апрель - 13 494 гривны), Василия Шкуракова - 46 055 гривен, госсекретаря Константина Ващенко - 45 990 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, заработная плата министра финансов Сергея Марченко за апрель составила 49,7 тыс. гривен, его заместителей - от 8 тыс. до 111 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 47,2 тыс. гривен.

Верховная Рада ограничила на время карантина заработную плату чиновников, депутатов, прокуроров, судей, руководства и правления государственных компаний и членов наблюдательных советов государственных компаний до размеров 10 минимальных заработных плат (47,2 тыс. гривен).

https://ukranews.com/news/696275-karantin-v-ukraine-chinovnikam-deputatam-prokuroram-sudyam-sokratili-zarplatu