Кабмин хочет увеличить штраф за ложные вызовы скорой и полиции до 10 тыс. гривен

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде увеличить штраф за ложный вызов аварийно-спасательных служб, полиции, экстренной медицинской помощи с 51-119 гривен до 3,4-10,2 тыс. гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передают Українськi Новини.

Соответствующий законопроект Кабмин одобрил на заседании в среду.

Сейчас Кодекс об административных правонарушениях предусматривает за заведомо ложный вызов спецслужб штраф от 3 до 7 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (1 минимум равен 17 гривнам).

Законопроект предусматривает увеличение штрафа до 200-600 таких минимумов.

Как сообщали Українськi Новини, полиция хочет оштрафовать "минера" моста Метро на 70 тысяч гривен за сбитый коптер.

Ранее в Киеве задержали "минера" метро Крещатик. Ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 ("Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности") Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Также решается вопрос о направлении его на психиатрическую экспертизу.