В Кабмине хотят сажать до 8 лет за ложные сообщения о взрыве и поджоге

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде ввести 8 лет тюрьмы максимального наказания за заведомо ложное сообщение о взрыве, поджоге или повреждении здания критической инфраструктуры. Об этом говорится в законопроекте №2642, зарегистрированном в Раде 20 декабря, передают Українські Новини.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что количество заведомо ложных сообщений об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности приобрело угрожающий масштаб.

Согласно сведениям Национальной полиции, за 5 последних месяцев следователями начато досудебное расследование около 600 уголовных преступлений, предусмотренных ст. 259 Уголовного кодекса ("Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности"), что почти равно показателям, зарегистрированным на протяжении всего 2018 года.

За заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов критической инфраструктуры или сооружений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти и учреждений здравоохранения предлагается наказывается лишением свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества.

В частности, предлагается усилить наказание в виде конфискации имущества и лишением свободы на срок от 4 до 8 лет за ложное сообщение об угрозе безопасности других объектов собственности, если оно повлекло тяжкие последствия или было совершенное повторно.

Данные изменения предлагается внести в ст. 259 Уголовного кодекса.

Как сообщали Українські Новини, в январе Кабмин предложил Раде увеличить штраф за ложный вызов аварийно-спасательных служб, полиции, экстренной медицинской помощи с 51-119 гривен до 3,4-10,2 тыс. гривен.